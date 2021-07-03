ES vai receber 71 mil doses de vacina da Janssen neste sábado (3)

A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em seu perfil oficial nas redes sociais na noite desta sexta-feira (2). Casagrande ainda fez um apelo, pedindo que a população agende a vacinação e "seja parte na batalha para vencermos a pandemia".

Neste sábado receberemos do @minsaude um novo lote com 71.950 doses de vacinas da Janssen. Faça seu agendamento. Seja parte na batalha para vencermos a pandemia. Vacine-se! #TrabalhaVacinaEConfia

A Sesa explicou que as doses serão utilizadas para dar continuidade à primeira aplicação no público geral por faixa etária, tanto com as vacinas da Pfizer quanto com as da Fiocruz. Além disso, o imunizante Covishield também terá a finalidade de complementar os esquemas vacinais com a segunda dose para idosos de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e trabalhadores da educação.