ES vai receber 71 mil doses de vacina da Janssen neste sábado (3)

O Espírito Santo vai receber uma remessa com 71.950 doses de vacinas da Janssen contra a Covid-19 neste sábado (3). O imunizante, da fabricante americana Johnson & Johnson, é o único atualmente disponível que necessita de apenas uma aplicação para atingir o grau máximo de imunidade contra a doença.
A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em seu perfil oficial nas redes sociais na noite desta sexta-feira (2). Casagrande ainda fez um apelo, pedindo que a população agende a vacinação e "seja parte na batalha para vencermos a pandemia".
Mais cedo nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou que o Espírito Santo vai receber também neste sábado mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a pasta, serão 44.460 doses da Pfizer e 62.750 unidades da Covishield, desenvolvida em parceria da Fiocruz com a Oxford/Astrazeneca.
A Sesa explicou que as doses serão utilizadas para dar continuidade à primeira aplicação no público geral por faixa etária, tanto com as vacinas da Pfizer quanto com as da Fiocruz. Além disso, o imunizante Covishield também terá a finalidade de complementar os esquemas vacinais com a segunda dose para idosos de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e trabalhadores da educação.