Coronavírus: ES chega a 11.520 mortes e tem mais de 519 mil casos

Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.625. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.389), seguida por Vitória (55.152) e Cariacica (40.068). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.473), no Sul do Estado.

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.600 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.963. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.808.

Até esta sexta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 494.249, com um acréscimo de 1.114 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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