ES terá que fazer licitação de linhas de ônibus intermunicipais

Rodoviária de Vitória: licitação deve redefinir empresas que fazem ligação entre cidades do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Justiça determinou um prazo de 120 dias para que o governo do Estado promova a abertura de licitação para linhas de ônibus intermunicipais. As empresas terão que participar do processo, e as vencedoras realizarão o transporte entre cidades capixabas, por meio de concessão. A medida visa à regularização da contratação e da prestação dos serviços.

A ação popular tramita na Justiça há quase 20 anos. No dia 1º de fevereiro, o juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, estabeleceu o "prazo improrrogável" para o Estado cumprir a decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil.

Na ação consta que a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semobi) solicitou um período de quase dois anos entre a etapa inicial de atualização dos estudos e a fase final de ordem de serviço. O magistrado, porém, levou em conta o parecer do Ministério Público em que foi pontuado que o Estado "continua a utilizar uma já não mais existente pandemia de Covid para pleitear outros novos 20 meses para o possível cumprimento do seu dever legal".

Mário Neto sustenta, na sua decisão, que o prazo estipulado anteriormente pela Justiça para o cumprimento da sentença terminou há 63 meses, ou seja, há mais de cinco anos.

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"Ademais, já foram concedidas diversas dilações de prazos para cumprimento do comando sentencial, sendo todos estes desrespeitados pelo Estado do Espírito Santo, razão pela qual, não é possível o acatamento do novo prazo para início e conclusão do processo licitatório proposto", argumenta o juiz em um trecho da decisão. A primeira sentença é de 30 de maio de 2012, quando foi concedido um ano para a realização da licitação. Desde então, novos prazos foram dados e descumpridos.

Procurada, a Semobi informou, em nota, que o Estado ainda não foi notificado da decisão judicial, mas que realiza os trâmites administrativos para a retomada dos estudos que balizam a licitação do sistema rodoviário.