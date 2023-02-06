Incêndio no Paulo César Vinha foi causado por ação humana, indica Bombeiros

Trilha do Tropical, onde começou o incêndio no Parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini

A perícia foi concluída há cerca de duas semanas e apresentada nesta segunda-feira (6), mais de quarto meses após o fim do incêndio. O fogo começou a queimar o parque no dia 22 de setembro e teve fim em 26 de outubro.

Durante a coletiva de imprensa realizada para apresentar as informações, o perito responsável pela análise do incêndio no parque, capitão Ivan Loreto, afirmou que a perícia realizada pela corporação tem caráter administrativo. Ou seja, busca compreender a causa do incêndio, mas não tem como função indicar responsáveis. Uma vez que não há definição entre incêndio criminoso ou acidental, o documento elaborado será enviado à Polícia Civil — que pode indicar um suspeito de ter ateado fogo no parque.

Algumas pessoas, como funcionários do parque, foram ouvidas pelo Corpo de Bombeiros. O capitão afirmou que a demora na investigação se justifica pela dificuldade de análise e pela longa extensão da reserva natural consumida pelo fogo.

"A investigação é um assunto complexo. A demora da resposta acontece porque estudamos todo o comportamento do fogo para depois concluirmos qual foi a situação. Com qualidade de análise e no momento certo", disse Ivan Loreto.

37% de área queimada: incêndio no Paulo César Vinha

A Trilha do Tropical, onde o fogo começou, é um dos locais que permitem o acesso à praia para quem chega pela Rodovia do Sol . A trilha fica na altura do bairro Village do Sol. Não foi informado, porém, se o responsável por iniciar o fogo estava entrando ou saindo da reserva natural.

O Corpo de Bombeiros entendeu, portanto, que o fogo começou com alguma ação humana. Por isso, foram descartadas as seguintes causas:

Combustão espontânea, ou seja, pegar fogo sozinho;



Ação natural, como um raio;



Fenômeno termoelétrico, uma vez que não há torre de transmissão no parque.



À esquerda, a imagem do parque logo após o acidente. À direita, uma foto atual, com maior presença de água (cor preta) e árvores (cor verde) Crédito: Sandro Rodrigues/Iema