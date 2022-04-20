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Campanha

ES terá Dia D de vacinação contra a gripe em 30 de abril

Secretaria de Estado da Saúde anunciou a data, que cai no último sábado deste mês. Campanha de vacinação contra a Influenza será realizada até o dia 30 de junho deste ano

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:20

Publicado em 

20 abr 2022 às 17:20
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou o Dia D de mobilização social contra a gripe no Espírito Santo para o próximo 30, no último sábado de abril. A data dá sequência à antecipação da 4ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, iniciada em março, e a expectativa é de imunizar cerca de 1,5 milhão de pessoas.
Segundo a pasta, a campanha tem objetivo de reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza na população-alvo para a vacinação, e se estende até o dia 3 de junho.
Para este ano, a primeira etapa contempla os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde — população estimada de 704.772 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde. A vacinação para a primeira etapa ocorre até o dia 2 de maio.
Vacinação de crianças contra a Covid
Sesa anuncia vacinação contra a Influenza Crédito: Pexels
Na segunda etapa, com previsão de início no dia 3 de maio, serão contempladas 787.802 pessoas no Estado. Veja quais:
  • Crianças (6 meses a menores de 5 anos);
  • Gestantes; 
  • Puérperas;
  • Povos indígenas; 
  • Professores;
  • Comorbidades; 
  • Pessoas com deficiência permanente; 
  • Caminhoneiros;
  • Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso; 
  • Trabalhadores Portuários; 
  • Forças de Segurança e Salvamento; 
  • Forças Armadas;  
  • Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade; 
  • População privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.
A Influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório, e é de alta transmissibilidade e de distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias.
Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, é importante que o Estado siga as recomendações do Ministério da Saúde em alcançar a meta de vacinação de 90% dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.
ES terá Dia D de vacinação contra a gripe em 30 de abril

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