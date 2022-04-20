ES terá Dia D de vacinação contra a gripe em 30 de abril

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou o Dia D de mobilização social contra a gripe no Espírito Santo para o próximo 30, no último sábado de abril. A data dá sequência à antecipação da 4ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, iniciada em março, e a expectativa é de imunizar cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Segundo a pasta, a campanha tem objetivo de reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza na população-alvo para a vacinação, e se estende até o dia 3 de junho.

Para este ano, a primeira etapa contempla os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde — população estimada de 704.772 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde. A vacinação para a primeira etapa ocorre até o dia 2 de maio.

Sesa anuncia vacinação contra a Influenza Crédito: Pexels

Na segunda etapa, com previsão de início no dia 3 de maio, serão contempladas 787.802 pessoas no Estado. Veja quais:

Crianças (6 meses a menores de 5 anos);

Gestantes;

Puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso;

Trabalhadores Portuários;

Forças de Segurança e Salvamento;

Forças Armadas;

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade;

População privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A Influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório, e é de alta transmissibilidade e de distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, é importante que o Estado siga as recomendações do Ministério da Saúde em alcançar a meta de vacinação de 90% dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.