ES tem 3.926 mortes e chega a 162.428 casos do novo coronavírus

O Espírito Santo registrou 7 novos óbitos neste domingo (8), elevando para 3.926 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 162.428 casos confirmados da doença, 1.220 apenas nas últimas 24 horas.
Vila Velha, com 23.978 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (21.266), Serra (20.765) e Cariacica (14.762). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.090 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.754.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 149.285. Desses, 274 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 537,7 mil testes já foram realizados no Estado.