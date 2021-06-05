ES se aproxima de 11 mil mortes e passa dos 488 mil casos de Covid-19

Neste sábado (5), o Espírito Santo se aproximou da marca de 11 mil vidas perdidas para o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 10.943 mortes e 488.732 casos confirmados. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 29 novos óbitos e 828 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.588. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 60.323 confirmações da doença, seguida por Vitória 52.869 e Cariacica 37.557. Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim 24.981, que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.226 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa 6.362, em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha 4.603, também em Vitória.
Até este sábado (5), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 459.960, com um acréscimo de 518 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,24% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de imunização contra a Covid-19 continua no Espírito Santo, mas os dados de vacinação não são atualizados nos finais de semana no Painel Covid. Até sexta-feira (4), 1.058.252 pessoas já haviam recebido a primeira dose no Estado. Destas, 436.454 também já receberam a segunda.