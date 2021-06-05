ES se aproxima de 11 mil mortes e passa dos 488 mil casos de Covid-19

Até este sábado (5), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 459.960, com um acréscimo de 518 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,24% no Estado.