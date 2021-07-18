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Pandemia

ES registra três mortes e 401 casos de Covid nas últimas 24 horas

Desde o início da crise sanitária, o Estado contabilizou 11.715 óbitos e mais de 533 mil pessoas infectadas pelo coronavírus

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 17:09

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 jul 2021 às 17:09
Arte covid-19 para capa do site
Até este domingo, mais de 1,7 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba Crédito: Divulgação
Espírito Santo chegou a 11.715 mortes e tem 533.846 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo (18). Nas últimas 24 horas, foram três óbitos e 401 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 67.631. Em segundo lugar aparece Vila Velha (66.083), seguida por Vitória (56.630) e Cariacica (41.152). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.924), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.829 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.156. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.951.
Até este domingo, mais de 1,7 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 510.030, com um acréscimo de 448 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação deste domingo, consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.823.132 no Espírito Santo. Desses, 714.458 também já receberam a segunda dose - ou dose únic

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