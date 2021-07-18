ES registra três mortes e 401 casos de Covid nas últimas 24 horas

Até este domingo, mais de 1,7 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba Crédito: Divulgação

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.829 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.156. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.951.

Até este domingo, mais de 1,7 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 510.030, com um acréscimo de 448 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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