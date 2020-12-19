ES registra mais 20 mortes e 1.887 novos casos de Covid-19

O Espírito Santo registrou 20 óbitos e 1.887 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (19). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.747 mortes pela doença e 227.245 pessoas infectadas pela doença.
O município de Vila Velha, com 31.910 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (28.439), Vitória (27.075) e Cariacica (19.583).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.005 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.566.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 208.518, sendo 804 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 723 mil testes já foram realizados no Estado.