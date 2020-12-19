ES registra mais 20 mortes e 1.887 novos casos de Covid-19

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.005 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.566.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 208.518, sendo 804 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 723 mil testes já foram realizados no Estado.