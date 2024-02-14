ES registra 376 casos de dengue por dia; saiba como evitar doença

Espírito Santo já tem 12.801 casos de dengue notificados em 2024. São, aproximadamente, 376 casos por dia, considerando-se o período de 1º de janeiro a 3 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença apresentou uma crescente nas quatro primeiras semanas do ano, com 1.344 ocorrências na primeira semana, 1.872 na segunda, 2.459 na terceira, 2.974 na última semana de janeiro e 4.152 na primeira semana de fevereiro.

A taxa de incidência no Estado é de 314,98 casos por 100 mil habitantes, o que é considerada alta, de acordo com os índices do Ministério da Saúde , e serve como um indicador de alerta.

“A Sesa ressalta que, embora haja redução de 34% nos casos confirmados de dengue quando comparado ao mesmo período de 2023, os cuidados devem se manter, uma vez que há, em todo o país, uma alta da doença. E reforça o importante papel que a sociedade tem no enfrentamento ao mosquito, com ações de cuidados diários de limpeza, uma vez que 80% dos focos encontram-se nas residências”, informou a pasta.

Para prevenção, além dos cuidados que visam ao enfrentamento ao mosquito, a Sesa aguarda pela chegada das vacinas que serão distribuídas pelo Ministério da Saúde.

“[...] Nós vamos trabalhar com a faixa de 10 a 14 anos de idade naqueles municípios que apresentaram, nos últimos anos, o quadro mais intenso de dengue e também onde circula mais o sorotipo 2, que é aquele que está muito associado a essa explosão de casos que temos visto em algumas cidades e, muitas vezes, com agravamento", disse a ministra.

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Outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também é transmissor de doenças como chikungunya e zika vírus. De acordo com a Sesa, nas cinco primeiras semanas de 2024, são 774 casos de chikungunya e 282 infectados pelo zika vírus no Espírito Santo.

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