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Pandemia

ES registra 3.551 mortes e mais de 132 mil casos de coronavírus

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que o Estado soma 132.350 novos casos da doença desde o começo da pandemia

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 16:39
Coronavírus tem provocado impacto na economia
Coronavírus: doença no Estado é monitorada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Freepik
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou  3.551 mortes e 132.350 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (1). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 860 novos casos e 6 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 18.322 registros da doença, seguida por Vitória (16.174), Serra (16.091) e Cariacica (12.029). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.293 moradores infectados.

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CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 121.514 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 392.043 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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