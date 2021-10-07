ES registra 12.638 mortes e 592.389 casos confirmados de Covid-19

Coronavírus: ES registrou mais de mil casos confirmados da doença em 24h, segundo Painel Covid-19 desta quinta (7) Crédito: Freepik

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.172 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.450. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.746 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 566.861, com um acréscimo de 1.228 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES