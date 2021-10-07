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Números da pandemia

ES registra 12.638 mortes e 592.389 casos confirmados de Covid-19

Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 1.004 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (7) no Painel Covid-19

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2021 às 17:39
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
Coronavírus: ES registrou mais de mil casos confirmados da doença em 24h, segundo Painel Covid-19 desta quinta (7)  Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.638 mortes e 592.389 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 1.004 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (7) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.690. Na sequência, aparece Vila Velha (74.130), seguida por Vitória (64.688) e Cariacica (44.753). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.263), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.172 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.450. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.746 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 566.861, com um acréscimo de 1.228 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.047.102 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.761.033 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.249 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 98.194 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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