ES registra 12.611 mortes e 590.486 casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo chegou ao total de 12.611 mortes e 590.486 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 19 novos óbitos e 1.141 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (5) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.329. Na sequência, aparece Vila Velha (73.917), seguida por Vitória (64.481) e Cariacica (44.587). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.202), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.140 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.411. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.729 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 564.863, com um acréscimo de 1.082 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.028.409 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.733.201 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.214 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 85.241 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.