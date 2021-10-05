ES registra 12.611 mortes e 590.486 casos confirmados de Covid-19

Coronavírus: ES registrou mais de mil casos da doença em um dia Crédito: Freepik

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.140 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.411. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.729 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 564.863, com um acréscimo de 1.082 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES