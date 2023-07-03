O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) investigou um novo caso suspeito de gripe aviária em animais domésticos no município da Serra. Conforme consta no Painel BI, um site oficial da pasta onde são informados os focos no Brasil, o registro seria de uma galinha de criação de subsistência, localizada no bairro Enseada de Jacaraípe.
Após a publicação desta reportagem, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) informou que, durante ações de vigilância para conter a doença, foram coletadas amostras de galinhas que apresentavam sintomas compatíveis com influenza aviária no município. O material foi encaminhado para análise em São Paulo e, nesta segunda (03), apresentou resultado negativo. Apesar disso, por volta das 17h, o caso ainda constava como em investigação no site do governo federal.
Na última terça-feira (27), a Seag também confirmou o primeiro caso positivo para influenza aviária (H5N1) em aves domésticas do Estado. A doença foi identificada em um pato e um ganso da Serra.
ES investiga novo caso suspeito de gripe aviária em animais domésticos
Focos no Brasil
De acordo com o Mapa, atualmente, o Brasil conta com 57 focos de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP - H5N1) detectados em aves, no Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
"As ações de comunicação sobre a doença e as principais medidas de prevenção estão sendo reforçadas com o objetivo de aumentar a conscientização e sensibilizar a população em geral e os criadores de aves, com destaque para a imediata notificação de casos suspeitos da doença e para o fortalecimento das medidas de biosseguridade nos estabelecimentos de produção avícola", ressaltou o ministério.
O contato direto, sem proteção adequada, com aves doentes ou mortas deve ser evitado. Todas as suspeitas do vírus em aves domésticas ou silvestres, incluindo a identificação de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente ao órgão estadual de saúde animal ou à Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária por qualquer meio ou pelo e-Sisbravet.