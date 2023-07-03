ES investiga novo caso suspeito de gripe aviária em animais domésticos

De acordo com o Mapa, atualmente, o Brasil conta com 57 focos de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP - H5N1) detectados em aves, no Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

"As ações de comunicação sobre a doença e as principais medidas de prevenção estão sendo reforçadas com o objetivo de aumentar a conscientização e sensibilizar a população em geral e os criadores de aves, com destaque para a imediata notificação de casos suspeitos da doença e para o fortalecimento das medidas de biosseguridade nos estabelecimentos de produção avícola", ressaltou o ministério.