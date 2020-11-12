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Pandemia

ES chega a 3.982 mortes e quase 167 mil casos de Covid

Nas últimas 24 horas, a Secretaria da Saúde registrou 13 óbitos e mais 1.311 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o Estado

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:38
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara é uma das medidas para evitar a transmissão do coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo registrou mais 13 óbitos nesta quinta-feira (12), elevando para 3.982 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 166.999 casos confirmados da doença, 1.311  apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 24.612 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (21.873), Serra (21.251) e Cariacica (15.188). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.161 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.815.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 153.977. Desses, 1.107 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 557,9 mil testes já foram realizados no Estado.

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