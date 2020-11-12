ES chega a 3.982 mortes e quase 167 mil casos de Covid

Uso de máscara é uma das medidas para evitar a transmissão do coronavírus

A quantidade de curados também subiu, chegando a 153.977. Desses, 1.107 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 557,9 mil testes já foram realizados no Estado.