Serra tem maior número de óbitos por Covid registrados em cartório no ES

Os registros de óbito em cartório começaram em 16 de março Crédito: Divulgação

Entre os quatro grandes municípios da Grande Vitória , a Serra é o que tem mais registros de óbitos em cartório decorrentes da Covid-19. Segundo dados do Portal do Registro da Transparência Civil, foram 785 ocorrências entre 16 de março e 9 de novembro na cidade mais populosa do ES.

Segundo o Sindicato dos Cartórios do Estado (Sinoreg-ES), em seguida vêm Vila Velha (634 registros), Vitória (515) e Cariacica (415).

“Os números são alarmantes, mas é preciso levar em consideração que a cidade também é a mais populosa do estado. É necessário também atentar-se para o fato de que os números podem ser ainda maiores, já que, em alguns casos, há um prazo de até 15 dias para registrar um óbito”, explica o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory.

Os números de registro de óbitos em cartório não são iguais aos registrados no Painel Covid-19 do governo do Estado. Por este indicador, a cidade que lidera em quantidade de óbitos é Vila Velha, com 554 ocorrências. Serra, que tem mais registro de mortes pela doença em cartório, é o segundo no Painel, com 549 óbitos. Cariacica tem 494 e Vitória, 463.

E o que explica essa diferença? Segundo o Sinoreg-ES, o Portal da Transparência do Registro Civil é alimentado com as informações dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) e o óbito pode ser registrado em até 15 dias após a morte da pessoa.