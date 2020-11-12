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Leonel Ximenes

Serra tem maior número de óbitos por Covid registrados em cartório no ES

Entre 16 de março e 9 de novembro, cidade teve o registro oficial de 785 mortes pela doença

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

12 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os registros de óbito em cartório começaram em 16 de março
Os registros de óbito em cartório começaram em 16 de março Crédito: Divulgação
Entre os quatro grandes municípios da Grande Vitória, a Serra é o que tem mais registros de óbitos em cartório decorrentes da Covid-19. Segundo dados do Portal do Registro da Transparência Civil, foram 785 ocorrências entre 16 de março e 9 de novembro na cidade mais populosa do ES.
Segundo o Sindicato dos Cartórios do Estado (Sinoreg-ES), em seguida vêm Vila Velha (634 registros), Vitória (515) e Cariacica (415).
“Os números são alarmantes, mas é preciso levar em consideração que a cidade também é a mais populosa do estado. É necessário também atentar-se para o fato de que os números podem ser ainda maiores, já que, em alguns casos, há um prazo de até 15 dias para registrar um óbito”, explica o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory.

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Os números de registro de óbitos em cartório não são iguais aos registrados no Painel Covid-19 do governo do Estado. Por este indicador, a cidade que lidera em quantidade de óbitos é Vila Velha, com 554 ocorrências. Serra, que tem mais registro de mortes pela doença em cartório, é o segundo no Painel, com 549 óbitos. Cariacica tem 494 e Vitória, 463.
E o que explica essa diferença? Segundo o Sinoreg-ES,  o Portal da Transparência do Registro Civil é alimentado com as informações dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) e o óbito pode ser registrado em até 15 dias após a morte da pessoa.
A Secretaria da Saúde, por sua vez, afirma que no Painel Covid-19 são registrados somente óbitos confirmados por infecção do novo coronavírus. Já nos cartórios, o registro dos óbitos também é feito em casos suspeitos da doença que ainda passarão por investigação da vigilância epidemiológica.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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