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Números da Saúde

Brasil supera 5 milhões de casos e atinge 148.228 óbitos por Covid-19

A pasta confirmou 734 novas mortes pela doença em um dia e um total acumulado de 148.228 óbitos pela doença no País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 20:12

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 20:12

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
O Brasil superou nesta quarta-feira, 7, a marca de 5 milhões de casos confirmados de Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, em março, foram 5.000.694 registros, 31.553 nas últimas 24 horas. A pasta confirmou também 734 novas mortes pela doença em um dia e um total acumulado de 148.228 óbitos pela doença no País.
O Estado de São Paulo registra 1.016.755 casos da doença e 36 669 mortes pelo novo coronavírus. A Bahia tem 319.981 registros e 7.013 óbitos. Minas Gerais contabiliza 313.032 casos de covid-19 e 7.811 mortes e o Rio de Janeiro tem 277.439 casos e 18.969 mortes.

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