Brasil supera 5 milhões de casos e atinge 148.228 óbitos por Covid-19

O Brasil superou nesta quarta-feira, 7, a marca de 5 milhões de casos confirmados de Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, em março, foram 5.000.694 registros, 31.553 nas últimas 24 horas. A pasta confirmou também 734 novas mortes pela doença em um dia e um total acumulado de 148.228 óbitos pela doença no País.