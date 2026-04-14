Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Nascido em Cachoeiro, Roberto Carlos volta a se apresentar para o público da cidade natal Crédito: Arquivo/ TV Gazeta

A expectativa para o show do Roberto Carlos, no próximo domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já impacta diretamente a rede hoteleira do município. Para se ter ideia, em um hotel localizado no bairro Marbrasa, todos os 36 quartos estão ocupados há pelo menos três semanas.

A unidade fica a cerca de 500 metros do local do evento e não possui mais vagas, nem mesmo lista de espera. Segundo a recepcionista Maria Vitória, os hóspedes garantiram as reservas com antecedência e muitos fecharam pacotes para todo o fim de semana. Os quartos, alguns com capacidade para até cinco pessoas, já estão parcialmente pagos. “Já tem três semanas que fechou todos os quartos. Não temos nem lista de espera", disse a recepcionista.

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos Crédito: Andrade Ribeiro

Em outro hotel da região, a movimentação também é intensa. De acordo com o gerente Leonardo Barbieri, cerca de 90% dos quartos já estão ocupados, restando apenas algumas unidades individuais. A expectativa é operar com todos os funcionários durante o período para atender à demanda elevada.

Ainda segundo o gerente, o público vem principalmente do Rio de Janeiro, Minas Gerais e da Grande Vitória, além de visitantes de outras regiões do país.

O impacto do evento também deve ser significativo para a economia local. De acordo com a prefeitura, cerca de R$ 5 milhões devem ser movimentados na cidade, com a geração de mais de 250 empregos temporários.

Enquanto isso, a estrutura para o show no aniversário do Rei no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa já está em fase avançada de montagem. Aproximadamente 80% do espaço já foi concluído, incluindo arquibancadas, área de som e iluminação e o palco onde o artista vai se apresentar.

Nesta etapa final, equipes trabalham na instalação de mais de cinco mil cadeiras e nos ajustes finais. Mais de 40 profissionais já atuam na montagem, e novas contratações devem ocorrer até o dia do evento.

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa receberá a apresentação de Roberto Carlos Crédito: Andrade Ribeiro

Entre os detalhes do espetáculo, até as tradicionais rosas distribuídas pelo cantor já estão sendo preparadas. “Serão 16 dúzias de flores colombianas que virão de Vitória, 12 dúzias vermelhas e quatro brancas que fazem parte do momento mais aguardado pelos fãs durante a apresentação. É diferenciado trabalhar para o Rei, pois é o da música brasileira”, disse o organizador da estrutura, Geferson Pinto.