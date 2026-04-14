Pacientes enfrentam longa fila para conseguir marcar exames em  Cachoeiro

Secretaria de Saúde

de Cachoeiro informou que o problema de filas é pontual e ocorre no Hifa, sendo de responsabilidade da unidade.

Ainda de acordo com a nota, o agendamento é feito diariamente, mas a realização dos exames na unidade está concentrada em dois dias. A pasta afirmou que trabalha junto ao hospital para ampliar a oferta e distribuir os atendimentos ao longo da semana.