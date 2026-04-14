Pacientes enfrentam longa fila para conseguir marcar exames em  Cachoeiro

Uma longa fila se formou na manhã desta terça-feira (14) em frente ao laboratório do Hospital Infantil Francisco de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa), no Sul do Espírito Santo. Pacientes relataram demora no atendimento e dificuldade para realizarem exames pedidos pelos médicos nos postos de saúde.
De acordo com informações divulgadas em um informe da unidade, as 100 senhas são distribuídas a partir das 10h, às terças e quintas-feiras. No entanto, a quantidade de pessoas na fila superava o quantitativo. As senhas são oferecidas para realizar exames nos postos municipais de saúde da cidade, em uma parceria do hospital com a prefeitura.
O aposentado Cristiano de Souza contou que a situação causou indignação. “Ao chegar aqui encontramos essa fila enorme, no sol quente e até agora sem resposta”, disse.
A aposentada Marilza Andrade afirmou que esta é a terceira vez que enfrenta a fila.
Terceira vez que me encontro nessa situação e falam que a senha acabou. A gente se sente um nada. Não estão nos dando atenção
Outro lado
Procurado, o Hifa enviou nota explicando que a alta demanda registrada na manhã desta terça-feira ocorreu em função do volume de pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde, acima do previsto para agendamento no laboratório.
"Reforçamos que os agendamentos podem ser realizados de forma prática e segura via WhatsApp, de segunda a sexta-feira, sem a necessidade de comparecimento presencial e em qualquer dia da semana. O agendamento presencial ocorre em dias específicos, iniciando-se a partir das 10h até às 15h", divulgou o Hifa em nota. O hospital informou ainda que será realizado alinhamento com a Prefeitura para revisão do fluxo de encaminhamentos.
A Secretaria de Saúde de Cachoeiro informou que o problema de filas é pontual e ocorre no Hifa, sendo de responsabilidade da unidade. Ainda de acordo com a nota, o agendamento é feito diariamente, mas a realização dos exames na unidade está concentrada em dois dias. A pasta afirmou que trabalha junto ao hospital para ampliar a oferta e distribuir os atendimentos ao longo da semana.
Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul