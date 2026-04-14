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Fila e demora em Cachoeiro

Pacientes enfrentam longa fila para conseguir marcar exames em  Cachoeiro

Uma longa fila se formou na manhã desta terça-feira (14) em frente ao laboratório do Hospital Infantil Francisco de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa), no Sul do Espírito Santo

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 18:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2026 às 18:35
Pacientes esperam por senhas limitadas para exames
Pacientes esperam por senhas limitadas para exames Crédito: Filipe Vargas
Uma longa fila se formou na manhã desta terça-feira (14) em frente ao laboratório do Hospital Infantil Francisco de Cachoeiro de Itapemirim (Hifa), no Sul do Espírito Santo. Pacientes relataram demora no atendimento e dificuldade para realizarem exames pedidos pelos médicos nos postos de saúde.
De acordo com informações divulgadas em um informe da unidade, as 100 senhas são distribuídas a partir das 10h, às terças e quintas-feiras. No entanto, a quantidade de pessoas na fila superava o quantitativo. As senhas são oferecidas para realizar exames nos postos municipais de saúde da cidade, em uma parceria do hospital com a prefeitura.
O aposentado Cristiano de Souza contou que a situação causou indignação. “Ao chegar aqui encontramos essa fila enorme, no sol quente e até agora sem resposta”, disse.
Aposentado Cristiano de Souza contou que a situação causou indignação
Aposentado, Cristiano de Souza contou que a situação causou indignação entre as pessoas que aguardavam por senhas Crédito: Filipe Vargas
A aposentada Marilza Andrade afirmou que esta é a terceira vez que enfrenta a fila.
Terceira vez que me encontro nessa situação e falam que a senha acabou. A gente se sente um nada. Não estão nos dando atenção 
Marilza Andrade - Aposentada 

Outro lado

Procurado, o Hifa enviou nota explicando que a alta demanda registrada na manhã desta terça-feira ocorreu em função do volume de pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde, acima do previsto para agendamento no laboratório.
"Reforçamos que os agendamentos podem ser realizados de forma prática e segura via WhatsApp, de segunda a sexta-feira, sem a necessidade de comparecimento presencial e em qualquer dia da semana. O agendamento presencial ocorre em dias específicos, iniciando-se a partir das 10h até às 15h", divulgou o Hifa em nota. O hospital informou ainda que será realizado alinhamento com a Prefeitura para revisão do fluxo de encaminhamentos.
Secretaria de Saúde de Cachoeiro informou que o problema de filas é pontual e ocorre no Hifa, sendo de responsabilidade da unidade. Ainda de acordo com a nota, o agendamento é feito diariamente, mas a realização dos exames na unidade está concentrada em dois dias. A pasta afirmou que trabalha junto ao hospital para ampliar a oferta e distribuir os atendimentos ao longo da semana.
Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

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