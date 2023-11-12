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Enem 2023: mais de 70 mil encaram 2° dia de provas neste domingo (12) no ES

Mesmo quem faltou ao primeiro dia pode comparecer ao exame, mas, nesse caso, a participação servirá apenas para autoavaliação
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 nov 2023 às 08:00

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 08:00

Milhares de estudantes voltam às salas de aula no Espírito Santo, neste domingo (12), para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, avaliação que dá acesso a universidades públicas e facilita o ingresso em instituições privadas de ensino.
Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 73.739 pessoas se inscreveram no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Desse total, mais de 21 mil faltaram à primeira etapa do exame, realizada no último dia 5.
Portões abertos para Enem 2023
Portões abertos para Enem 2023 Crédito: Ricardo Medeiros
Neste domingo (12), os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias. O exame é aplicado em 165 locais, distribuídos em 38 cidades capixabas.
Os candidatos que não compareceram à primeira etapa do exame ainda podem fazer a prova neste segundo dia, mas a participação servirá apenas para autoavaliação.
Isto é, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter uma ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.

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O que fazer se perdi o primeiro dia de prova do Enem?

2º domingo de Enem
  • Abertura dos portões: 12h
  • Fechamento dos portões: 13h
  • Início das provas: 13h30
  • Término das provas: 18h30
  • O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos

Como saber meu local de prova do Enem?

O inscrito deve acessar a Página do Participante e selecionar o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.
Crédito:
Em seguida, utilizar seu login único do gov.br e clicar em “Continuar”.
Crédito:
Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clicar em “Local de Prova”.
Crédito:
Após o passo a passo, o candidato deve clicar no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).
Crédito:
Pronto! O sistema abrirá o cartão de confirmação de inscrição. Para ter uma cópia impressa, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.
Crédito:

Dicas para driblar a ansiedade

Caso o estudante perceba que o nervosismo está atrapalhando, é indicado beber água e dar uma pausa para respirar.
Antes da prova:  
  • Manter alimentação leve, evitando comidas diferentes do habitual; 
  • Fazer atividades físicas leves; 
  • Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma caminhada; 
  • Conversar com a família e amigos; 
  • Não fazer estudos intensos; 
  • Se sentir necessidade, revisar anotações e mapas mentais 
Na hora da prova: 
  • Beber água; 
  • Levar um lanche leve e saboroso; 
  • Se ficar nervoso ou ansioso, fazer uma pausa para ir ao banheiro; 
  • Fazer respiração consciente
Abaixo, você confere mais dicas para não ser eliminado no dia da prova. 

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