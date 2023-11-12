Enem 2023: mais de 70 mil encaram 2° dia de provas neste domingo (12) no ES

Milhares de estudantes voltam às salas de aula no Espírito Santo, neste domingo (12), para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, avaliação que dá acesso a universidades públicas e facilita o ingresso em instituições privadas de ensino.
Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 73.739 pessoas se inscreveram no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Desse total, mais de 21 mil faltaram à primeira etapa do exame, realizada no último dia 5.
Neste domingo (12), os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias. O exame é aplicado em 165 locais, distribuídos em 38 cidades capixabas.
Os candidatos que não compareceram à primeira etapa do exame ainda podem fazer a prova neste segundo dia, mas a participação servirá apenas para autoavaliação.
Isto é, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter uma ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.
2º domingo de Enem
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início das provas: 13h30
- Término das provas: 18h30
- O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos
Como saber meu local de prova do Enem?
O inscrito deve acessar a Página do Participante e selecionar o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.
Em seguida, utilizar seu login único do gov.br e clicar em “Continuar”.
Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clicar em “Local de Prova”.
Após o passo a passo, o candidato deve clicar no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).
Pronto! O sistema abrirá o cartão de confirmação de inscrição. Para ter uma cópia impressa, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.
Dicas para driblar a ansiedade
Caso o estudante perceba que o nervosismo está atrapalhando, é indicado beber água e dar uma pausa para respirar.
Antes da prova:
- Manter alimentação leve, evitando comidas diferentes do habitual;
- Fazer atividades físicas leves;
- Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma caminhada;
- Conversar com a família e amigos;
- Não fazer estudos intensos;
- Se sentir necessidade, revisar anotações e mapas mentais
- Beber água;
- Levar um lanche leve e saboroso;
- Se ficar nervoso ou ansioso, fazer uma pausa para ir ao banheiro;
- Fazer respiração consciente
Abaixo, você confere mais dicas para não ser eliminado no dia da prova.