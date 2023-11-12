Enem 2023: mais de 70 mil encaram 2° dia de provas neste domingo (12) no ES

Milhares de estudantes voltam às salas de aula no Espírito Santo, neste domingo (12), para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, avaliação que dá acesso a universidades públicas e facilita o ingresso em instituições privadas de ensino.

Segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 73.739 pessoas se inscreveram no Estado, somando os participantes das versões impressa e digital. Desse total, mais de 21 mil faltaram à primeira etapa do exame, realizada no último dia 5.

Portões abertos para Enem 2023 Crédito: Ricardo Medeiros

Os candidatos que não compareceram à primeira etapa do exame ainda podem fazer a prova neste segundo dia, mas a participação servirá apenas para autoavaliação.

Isto é, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter uma ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.

2º domingo de Enem

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas: 18h30



O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos

Como saber meu local de prova do Enem?

O inscrito deve acessar a Página do Participante e selecionar o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.

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Em seguida, utilizar seu login único do gov.br e clicar em “Continuar”.

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Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clicar em “Local de Prova”.

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Após o passo a passo, o candidato deve clicar no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).

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Pronto! O sistema abrirá o cartão de confirmação de inscrição. Para ter uma cópia impressa, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.

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Dicas para driblar a ansiedade

Caso o estudante perceba que o nervosismo está atrapalhando, é indicado beber água e dar uma pausa para respirar.

Antes da prova:

Manter alimentação leve, evitando comidas diferentes do habitual;

Fazer atividades físicas leves;

Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma caminhada;

Conversar com a família e amigos;

Não fazer estudos intensos;

Se sentir necessidade, revisar anotações e mapas mentais Na hora da prova:

Beber água;

Levar um lanche leve e saboroso;

Se ficar nervoso ou ansioso, fazer uma pausa para ir ao banheiro;

Fazer respiração consciente