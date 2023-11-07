Enem 2023: A Gazeta transmite aulão sobre Ciências da Natureza e Matemática

A Secretaria de Estado de Educação ( Sedu ) realiza, nesta terça-feira (7), a terceira live voltada para quem vai fazer as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), no próximo domingo (12). O tema do aulão é Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. A transmissão acontece das 19h30 às 21 horas, no site de A Gazeta e pelo Youtube da Sedu

A secretaria está promovendo uma série de aulões on-line para dar a oportunidade aos candidatos de fazerem as últimas revisões de conteúdos e se saírem bem nas provas. No Espírito Santo, mais de 73 mil pessoas se inscreveram para realizar o teste.

Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Durante a apresentação, é possível tirar dúvidas por meio do chat.

Em fevereiro de 2024, após o término da maratona de provas, os candidatos ainda vão ter uma live específica de orientação sobre como utilizar a nota do Enem para acesso ao ensino superior.

A gerente de ensino médio da Sedu, Endy Albuquerque, ressalta que os aulões dão dicas estratégicas sobre os principais conteúdos cobrados no exame, além de promover a interação entre professores e estudantes.

Durante a transmissão, continua Endy, o chat fica aberto para os estudantes fazerem perguntas. Intérpretes de libras também estão on-line para garantir o acesso dos candidatos com necessidade auditiva.

A programação é realizada, segundo a Sedu, com professores especializados em diversos componentes curriculares.

SERVIÇO

Live 3: "Preparação para o 2º dia da prova"

Áreas envolvidas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.



Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Data: 7 de novembro



7 de novembro Horário: 19h30 às 21h

