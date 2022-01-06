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Enem 2021: pelo menos 8 mil estudantes do ES farão prova neste domingo (9)

A prova é destinada a quem apresentou sintomas de doenças ou problemas logísticos no dia da aplicação e também aos isentos que não compareceram ao exame
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jan 2022 às 18:01

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:01

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 será reaplicado neste domingo (9), e no próximo, dia 16, para estudantes que não puderam comparecer no dia oficial da prova, em novembro de 2021. Os inscritos podem conferir horário e local de aplicação do exame no Cartão de Confirmação de Inscrição, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
No Espírito Santo, a reaplicação é destinada a 5.596 isentos, que não compareceram ao Enem 2020 e que conseguiram na Justiça se inscrever no Enem 2021.
Também poderão participar desta "segunda chamada" quem teve o pedido de reaplicação aprovado por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos no dia da aplicação do Enem. O Inep não informou a quantidade de pessoas nessas condições no Espírito Santo.
Enem
Prova do segundo dia do Enem 2021 Crédito: A Gazeta
Pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL 2021) também farão a prova neste fim de semana. No Estado são 2.347 candidatos nessa condição, que terão as provas aplicadas em penitenciárias, cadeias públicas, centros de detenção provisória e instituições de medidas socioeducativas.
Para visualizar ou imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição, o participante precisa acessar o sistema do exame com login e senha únicos do Governo Federal (gov.br). Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la.
O cartão de confirmação também apresenta informações como número de inscrição, opção de língua estrangeira selecionada, bem como tratamento por nome social e atendimento especializado, caso esses serviços tenham sido solicitados e aprovados. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o inscrito leve o cartão nos dias de aplicação.

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