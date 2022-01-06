Enem 2021: pelo menos 8 mil estudantes do ES farão prova neste domingo (9)

No Espírito Santo, a reaplicação é destinada a 5.596 isentos, que não compareceram ao Enem 2020 e que conseguiram na Justiça se inscrever no Enem 2021.

Também poderão participar desta "segunda chamada" quem teve o pedido de reaplicação aprovado por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos no dia da aplicação do Enem. O Inep não informou a quantidade de pessoas nessas condições no Espírito Santo.



Prova do segundo dia do Enem 2021 Crédito: A Gazeta

Pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL 2021) também farão a prova neste fim de semana. No Estado são 2.347 candidatos nessa condição, que terão as provas aplicadas em penitenciárias, cadeias públicas, centros de detenção provisória e instituições de medidas socioeducativas.

Para visualizar ou imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição, o participante precisa acessar o sistema do exame com login e senha únicos do Governo Federal (gov.br) . Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la.