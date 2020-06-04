Empresário é homenageado por vizinhos após deixar hospital no ES

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De acordo com uma moradora do prédio, e uma das organizadoras da surpresa, Valdecir ficou feliz e agradecido pela recepção. "Como ele mora aqui, a gente tinha combinado com todos os apartamentos de fazer uma surpresa. Então espalhamos cartazes pela garagem, colamos também no portão do prédio e nos carros", disse.

Segundo ela, cada morador colocou balões na varanda. Tudo foi combinado previamente com a esposa de Valdecir. "Conversamos com a esposa dele, ela parou o carro e soltamos fogos. Os moradores estavam todos ou na janela, ou embaixo do prédio, com máscaras. Demos as boas-vindas e o parabenizamos por ter sido guerreiro. Fizemos o caminho de homenagem até a porta da casa dele, tudo isso por volta das 11h30 de hoje (04). Ainda mandamos uma cesta com variedades de queijos e café. Ele é muito querido por nós, gosta de muita festa, ficou muito feliz", afirmou.