Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Venceu a Covid-19

Empresário é homenageado por vizinhos após deixar hospital no ES

Ele deu entrada em um hospital particular de Cariacica com a Covid-19 no dia 15 de maio, deixou a UTI no último sábado (30) e nesta quinta (04) teve alta hospitalar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:15

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:15

Empresário Valdecir Torezani
Empresário Valdecir Torezani Crédito: Reprodução
O empresário do ramo imobiliário Valdecir Torezani, de 67 anos, foi recebido com homenagens por vizinhos e familiares ao chegar em casa no condomínio onde mora, em Itaparica, Vila Velha. Ele, que tinha dado entrada em um hospital particular de Cariacica, infectado pela Covid-19, no dia 15 de maio, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último sábado (30) e nesta quinta-feira (04) teve alta hospitalar.
De acordo com uma moradora do prédio, e uma das organizadoras da surpresa, Valdecir ficou feliz e agradecido pela recepção. "Como ele mora aqui, a gente tinha combinado com todos os apartamentos de fazer uma surpresa. Então espalhamos cartazes pela garagem, colamos também no portão do prédio e nos carros", disse.

Empresário está curado da Covid-19

Segundo ela, cada morador colocou balões na varanda. Tudo foi combinado previamente com a esposa de Valdecir. "Conversamos com a esposa dele, ela parou o carro e soltamos fogos. Os moradores estavam todos ou na janela, ou embaixo do prédio, com máscaras. Demos as boas-vindas e o parabenizamos por ter sido guerreiro. Fizemos o caminho de homenagem até a porta da casa dele, tudo isso por volta das 11h30 de hoje (04). Ainda mandamos uma cesta com variedades de queijos e café. Ele é muito querido por nós, gosta de muita festa, ficou muito feliz", afirmou.

Veja Também

Em protesto com cruzes, Movimento Negro do ES pede combate à Covid-19 na periferia

Prefeito da Serra diz que é a favor de lockdown e que vai conversar com governador

ES pode chegar a 800 mortes por Covid-19 até o fim de semana, diz subsecretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados