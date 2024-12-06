Empresa vence licitação, mas não entrega decoração de Natal de Anchieta

A respeito dos questionamentos sobre o atraso na entrega dos itens de decoração natalina para a Prefeitura Municipal de Anchieta, esclarecemos o seguinte:

Os produtos foram faturados e despachados no dia 14 de novembro de 2024 por meio da transportadora FedEx. Contudo, conforme informações disponíveis no sistema de rastreamento da própria transportadora, a entrada efetiva da mercadoria em seu sistema ocorreu apenas no dia 19 de novembro de 2024. O prazo inicial estipulado para a entrega era de até oito dias úteis, o que previa a chegada dos itens no município de Anchieta por volta do dia 26 de novembro de 2024.

Infelizmente, este prazo não foi cumprido, e não recebemos nenhum tipo de notificação ou justificativa formal da transportadora acerca do atraso. No momento em que fomos contatados pelo Sr. Caio, representante do município de Anchieta, questionando o não recebimento da mercadoria, iniciamos imediatamente uma investigação para identificar o motivo do atraso.

Durante essa apuração, fomos informados por um funcionário da FedEx que a mercadoria teria sido recusada no local de entrega. Contudo, o Sr. Caio afirmou desconhecer qualquer tentativa de entrega. Ao retornarmos à transportadora para esclarecimentos, foi aberto um protocolo interno para averiguar a situação. Emitimos, então, uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para reforçar os dados do endereço de entrega e facilitar o processamento pela transportadora.

Ainda assim, enfrentamos dificuldades, pois o prazo dado pela transportadora para concluir a apuração foi de cinco dias úteis, considerado excessivamente longo, além de a FedEx ter se recusado a fornecer um telefone ou meio de contato direto da filial responsável pela entrega em Anchieta.

Após esforços para agilizar o processo, conseguimos contato com um parceiro local da transportadora no Espírito Santo, que nos informou que a entrega está programada para ocorrer na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024.

Destacamos que, desde o início, não poupamos esforços para garantir que a entrega ocorresse no prazo originalmente estabelecido, mas enfrentamos severas dificuldades decorrentes do atendimento ineficiente e do suporte limitado fornecido pela transportadora.

Reforçamos nosso compromisso com a conclusão do fornecimento e lamentamos profundamente os transtornos ocasionados por esta situação, que foge ao nosso controle direto. Continuamos empenhados em acompanhar de perto a entrega e prestar todo o suporte necessário ao município de Anchieta.