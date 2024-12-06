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Sul do ES

Empresa vence licitação, mas não entrega decoração de Natal de Anchieta

Contrato assinado custaria R$ 82.392 aos cofres públicos da prefeitura, e a decoração deveria ter sido inaugurada no dia 16 de novembro

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 13:53

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

06 dez 2024 às 13:53
O município de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, deve ficar sem a decoração de Natal neste ano. A prefeitura informou que a empresa vencedora da licitação para enfeitar a cidade com tema natalino não cumpriu o contrato. Segundo a administração municipal, todos os trâmites da licitação obedeceram prazos para que a entrega fosse feita com a antecedência.
Anchieta promove acendimento oficial das luzes de Natal nesta quarta (1º)
Anchieta teve decoração de Natal em 2023 Crédito: Prefeitura Municipal de Anchieta
O contrato assinado custaria aos cofres públicos R$ 82.392 e a decoração deveria ter sido inaugurada no dia 16 de novembro. A decoração contemplaria seis árvores de quatro metros de altura e mais de 300 adereços luminosos.
A Prefeitura de Anchieta explicou, em nota, os motivos para a decoração de Natal não ter sido montada. “O certame foi aberto em 16 de julho e concluído em outubro. O pedido do material foi realizado no dia 16 de outubro e a ordem de fornecimento assinada em 21 de outubro. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para que a empresa seja responsabilizada por sua conduta”, afirmou.
Empresa vence licitação, mas não entrega decoração de Natal de Anchieta
O Secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozzer, explicou que a empresa está sendo cobrada. “Temos feito insistentes cobranças à empresa e as desculpas para não entrega do material são as mais diversas. Na verdade, o material de Fibra de vidro, a prefeitura ja tem, que é o que ta exposto na praça da prefeitura. O material de luz que estamos sem nada”, disse.
A MP3 Distribuição e Importação de Utilidades, vencedora da licitação, foi procurada pela reportagem de A Gazeta, enviou posicionamento.  Veja nota na íntegra: 

Nota da MP3 Distribuição e Importação de Utilidades na íntegra

A respeito dos questionamentos sobre o atraso na entrega dos itens de decoração natalina para a Prefeitura Municipal de Anchieta, esclarecemos o seguinte: 

Os produtos foram faturados e despachados no dia 14 de novembro de 2024 por meio da transportadora FedEx. Contudo, conforme informações disponíveis no sistema de rastreamento da própria transportadora, a entrada efetiva da mercadoria em seu sistema ocorreu apenas no dia 19 de novembro de 2024. O prazo inicial estipulado para a entrega era de até oito dias úteis, o que previa a chegada dos itens no município de Anchieta por volta do dia 26 de novembro de 2024.

Infelizmente, este prazo não foi cumprido, e não recebemos nenhum tipo de notificação ou justificativa formal da transportadora acerca do atraso. No momento em que fomos contatados pelo Sr. Caio, representante do município de Anchieta, questionando o não recebimento da mercadoria, iniciamos imediatamente uma investigação para identificar o motivo do atraso. 

Durante essa apuração, fomos informados por um funcionário da FedEx que a mercadoria teria sido recusada no local de entrega. Contudo, o Sr. Caio afirmou desconhecer qualquer tentativa de entrega. Ao retornarmos à transportadora para esclarecimentos, foi aberto um protocolo interno para averiguar a situação. Emitimos, então, uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para reforçar os dados do endereço de entrega e facilitar o processamento pela transportadora. 

Ainda assim, enfrentamos dificuldades, pois o prazo dado pela transportadora para concluir a apuração foi de cinco dias úteis, considerado excessivamente longo, além de a FedEx ter se recusado a fornecer um telefone ou meio de contato direto da filial responsável pela entrega em Anchieta. 

Após esforços para agilizar o processo, conseguimos contato com um parceiro local da transportadora no Espírito Santo, que nos informou que a entrega está programada para ocorrer na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024.

Destacamos que, desde o início, não poupamos esforços para garantir que a entrega ocorresse no prazo originalmente estabelecido, mas enfrentamos severas dificuldades decorrentes do atendimento ineficiente e do suporte limitado fornecido pela transportadora. 

Reforçamos nosso compromisso com a conclusão do fornecimento e lamentamos profundamente os transtornos ocasionados por esta situação, que foge ao nosso controle direto. Continuamos empenhados em acompanhar de perto a entrega e prestar todo o suporte necessário ao município de Anchieta.

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