Governador Renato Casagrande visita o Bairro São Benedito, em Vitória e anuncia ações de reforço no policiamento da região Crédito: Any Cometti | G1 ES

"Território do Bem", que engloba os bairros Itararé, Jaburu, Bairro da Penha, Bonfim, Engenharia, Consolação, Floresta, Gurigica e São Benedito. O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , visitou o Destacamento de Polícia Militar do bairro São Benedito, em Vitória , na tarde desta quarta-feira (19). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual anunciou ações de reforço no policiamento da região conhecida como, que engloba os bairros Itararé, Jaburu, Bairro da Penha, Bonfim, Engenharia, Consolação, Floresta, Gurigica e São Benedito.

A promessa é de que a região terá um reforço no efetivo da Polícia Militar, por meio da implantação de escala extra, com objetivo de aumentar o combate às ações criminosas no local, com maior presença das forças de segurança na proteção aos moradores. A previsão é um investimento de R$ 160 mil por mês e não há prazo final para a medida.

Your browser does not support the audio element. Em visita ao bairro São Benedito, Casagrande anuncia reforço na segurança

A unidade será composta por efetivos da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e Forças Táticas (FT) das Unidades Operacionais do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM) da PMES, em todos os dias da semana, em horários estratégicos.

Segundo o governador, as ações tiveram início na última semana. “Se for preciso, as forças de segurança pública permanecerão aqui na comunidade para que a gente possa dialogar com as entidades da sociedade, como, por exemplo, as igrejas que trabalham aqui”, pontuou.

Casagrande também anunciou a criação de unidades do Centro Regional das Juventudes (CRJ), que vai funcionar nessa região do Território do Bem. As instalações devem ser feitas até o final deste ano e ainda estão em fase de licitação.

CONTROLE DA CRIMINALIDADE E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA

O coordenador do programa Estado Presente, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc destaca que o “Território do Bem” está sendo beneficiado com a ação do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que com uma visão transversal da política de segurança pública está estruturado em dois eixos: controle da criminalidade e prevenção da violência.

“No primeiro eixo, estamos implementando uma ação de policiamento de proximidade, para levar segurança à comunidade, e na outra ponta, levar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social. A prevenção da violência e a construção de uma cultura de paz estão diretamente relacionadas a um diagnóstico claro das condições de risco, à redução e controle das situações de vulnerabilidade à violência e ao fortalecimento de fatores de proteção e de defesa dos jovens em vulnerabilidade social”, argumentou Duboc.

CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES

No “Território do Bem” será instalado um dos 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJ), projeto que o Governo implantará no Estado, em parceria com os municípios e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Nos CRJs vamos ofertar um conjunto de atividades para fortalecer vínculos sociais e comunitários, trabalhando e potencializando as habilidades dos jovens”, explica o secretário.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou: "Nossa missão aqui não tem outro fim a não ser proteger as pessoas que aqui habitam. Uma entrada técnica, que resultou já em prisões e apreensões, buscamos a participação maciça da comunidade, com denúncias ao 181, e só esperamos trazer proteção. Será um policiamento de proximidade e um investimento em recursos humanos", concluiu.

O coronel Douglas Caus ainda acrescentou que a PM já faz uma "saturação qualificada" desde a última semana com a prisão de homicidas, traficantes e indivíduos com mandados de prisão no território.