O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, visitou o Destacamento de Polícia Militar do bairro São Benedito, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (19). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual anunciou ações de reforço no policiamento da região conhecida como "Território do Bem", que engloba os bairros Itararé, Jaburu, Bairro da Penha, Bonfim, Engenharia, Consolação, Floresta, Gurigica e São Benedito.
A promessa é de que a região terá um reforço no efetivo da Polícia Militar, por meio da implantação de escala extra, com objetivo de aumentar o combate às ações criminosas no local, com maior presença das forças de segurança na proteção aos moradores. A previsão é um investimento de R$ 160 mil por mês e não há prazo final para a medida.
Em visita ao bairro São Benedito, Casagrande anuncia reforço na segurança
A unidade será composta por efetivos da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e Forças Táticas (FT) das Unidades Operacionais do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM) da PMES, em todos os dias da semana, em horários estratégicos.
Segundo o governador, as ações tiveram início na última semana. “Se for preciso, as forças de segurança pública permanecerão aqui na comunidade para que a gente possa dialogar com as entidades da sociedade, como, por exemplo, as igrejas que trabalham aqui”, pontuou.
Casagrande também anunciou a criação de unidades do Centro Regional das Juventudes (CRJ), que vai funcionar nessa região do Território do Bem. As instalações devem ser feitas até o final deste ano e ainda estão em fase de licitação.
CONTROLE DA CRIMINALIDADE E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA
O coordenador do programa Estado Presente, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc destaca que o “Território do Bem” está sendo beneficiado com a ação do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que com uma visão transversal da política de segurança pública está estruturado em dois eixos: controle da criminalidade e prevenção da violência.
“No primeiro eixo, estamos implementando uma ação de policiamento de proximidade, para levar segurança à comunidade, e na outra ponta, levar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social. A prevenção da violência e a construção de uma cultura de paz estão diretamente relacionadas a um diagnóstico claro das condições de risco, à redução e controle das situações de vulnerabilidade à violência e ao fortalecimento de fatores de proteção e de defesa dos jovens em vulnerabilidade social”, argumentou Duboc.
CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES
No “Território do Bem” será instalado um dos 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJ), projeto que o Governo implantará no Estado, em parceria com os municípios e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Nos CRJs vamos ofertar um conjunto de atividades para fortalecer vínculos sociais e comunitários, trabalhando e potencializando as habilidades dos jovens”, explica o secretário.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou: "Nossa missão aqui não tem outro fim a não ser proteger as pessoas que aqui habitam. Uma entrada técnica, que resultou já em prisões e apreensões, buscamos a participação maciça da comunidade, com denúncias ao 181, e só esperamos trazer proteção. Será um policiamento de proximidade e um investimento em recursos humanos", concluiu.
O coronel Douglas Caus ainda acrescentou que a PM já faz uma "saturação qualificada" desde a última semana com a prisão de homicidas, traficantes e indivíduos com mandados de prisão no território.
“Mas aqui também faremos a polícia de proximidade, aquela polícia que vai entrar em contato com a comunidade, verificar os pleitos, buscar informações e interagir com os cidadãos que, em sua esmagadora maioria, é formado de pessoas de bem, que precisam da assistência do Estado”, declarou o comandante-geral da Polícia Militar.