Em reunião, Casagrande pede duplicação da BR 262 e convida Lula a vir ao ES

Trecho da BR 262 entre Viana e Domingos Martins Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Segundo Casagrande, o Estado precisa de “atividades que sirvam de âncoras para o desenvolvimento”. Na reunião com Lula, o chefe do Executivo estadual pediu ao governo federal a inclusão da duplicação da rodovia no acordo de Mariana, que pode ser fechado até o fim deste ano por cerca de R$ 100 bilhões.

“A duplicação da BR 262 interessa ao Espírito Santo, a Minas Gerais e ao Brasil. Considerando o acordo que está sendo fechado em relação ao desastre [...] pedi para incluir o investimento para duplicação da via”, disse Casagrande. Segundo o governador, com o acordo de Mariana, há previsão de indenizações, cobertura florestal e ações de saneamento.

A BR 262 cruza o Espírito Santo por 195 quilômetros. Segundo Casagrande, a duplicação seria realizada no trecho de Vitória até Belo Horizonte (MG), contando com investimentos públicos ou, então, com a realização de parceria público-privada (PPP). Em conversa com jornalistas em Brasília , Casagrande informou que a obra deve custar cerca de R$ 5 bilhões.

Além de tratar sobre a melhoria em rodovias, o governador capixaba também comentou sobre os investimentos portuários e ferroviários no Estado.

“A maior obra portuária do Brasil hoje é em Aracruz , no Porto da Imetame, onde o presidente Lula autorizou a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Fiz também um convite para que ele visite essa área, além de tratarmos sobre a necessidade de renovação da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), para melhorarmos nossa ligação com Minas Gerais e com o centro do Brasil”, frisou o governador, sinalizando que Lula pode vir ao Estado ainda em setembro ou em outubro.

Renato Casagrande se reuniu com o presidente Lula nesta quarta-feira (4) Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Segundo Casagrande, a reunião também tratou sobre a região da Serra do Tigre, em Minas Gerais, que carece de investimentos para um melhor fluxo dos trens que passam pelo local. Com melhorias na região, o Espírito Santo também pode ser beneficiado com um número maior de entradas e saídas de cargas.

“Outro tema importante foi a necessidade de o Ibama avançar nas respostas a alguns empreendimentos cruciais para o desenvolvimento do Espírito Santo. [Em breve] também trataremos de projetos como o Minha Casa, Minha Vida e saneamento básico. Temos uma agenda que o presidente poderá cumprir no Estado, permanecendo um bom tempo, apresentando as parcerias entre o governo federal e o governo estadual”, completou Casagrande.