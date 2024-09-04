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Parceria entre Estado e União

Em reunião, Casagrande pede duplicação da BR 262 e convida Lula a vir ao ES

Em agenda com o presidente nesta quarta (4), em Brasília, governador tratou de investimentos rodoviários, ferroviários e portuários e da finalização do acordo de Mariana (MG)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 set 2024 às 15:46

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 15:46

Trecho da BR-262 entre Viana e Domingos Martins
Trecho da BR 262 entre Viana e Domingos Martins Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Em reunião realizada nesta quarta-feira (4) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília (DF), o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou ter tratado de detalhes sobre a duplicação da BR 262, investimentos portuários e melhorias ferroviárias no Espírito Santo. Na ocasião, que também contou com a presença de Rui Costa, ministro da Casa Civil, Casagrande ainda disse estar confiante sobre o acordo entre Estados, União e mineradoras devido à tragédia de Mariana (MG), que afetou cidades capixabas em 2015 com a lama vinda do rompimento da barragem de Fundão.
Segundo Casagrande, o Estado precisa de “atividades que sirvam de âncoras para o desenvolvimento”. Na reunião com Lula, o chefe do Executivo estadual pediu ao governo federal a inclusão da duplicação da rodovia no acordo de Mariana, que pode ser fechado até o fim deste ano por cerca de R$ 100 bilhões.
“A duplicação da BR 262 interessa ao Espírito Santo, a Minas Gerais e ao Brasil. Considerando o acordo que está sendo fechado em relação ao desastre [...] pedi para incluir o investimento para duplicação da via”, disse Casagrande. Segundo o governador, com o acordo de Mariana, há previsão de indenizações, cobertura florestal e ações de saneamento.
A BR 262 cruza o Espírito Santo por 195 quilômetros. Segundo Casagrande, a duplicação seria realizada no trecho de Vitória até Belo Horizonte (MG), contando com investimentos públicos ou, então, com a realização de parceria público-privada (PPP). Em conversa com jornalistas em Brasília, Casagrande informou que a obra deve custar cerca de R$ 5 bilhões.

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Além de tratar sobre a melhoria em rodovias, o governador capixaba também comentou sobre os investimentos portuários e ferroviários no Estado.
“A maior obra portuária do Brasil hoje é em Aracruz, no Porto da Imetame, onde o presidente Lula autorizou a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Fiz também um convite para que ele visite essa área, além de tratarmos sobre a necessidade de renovação da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), para melhorarmos nossa ligação com Minas Gerais e com o centro do Brasil”, frisou o governador, sinalizando que Lula pode vir ao Estado ainda em setembro ou em outubro.
Renato Casagrande (PSB) visitou o presidente Lula (PT) nesta quarta-feira (4)
Renato Casagrande se reuniu com o presidente Lula nesta quarta-feira (4) Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Segundo Casagrande, a reunião também tratou sobre a região da Serra do Tigre, em Minas Gerais, que carece de investimentos para um melhor fluxo dos trens que passam pelo local. Com melhorias na região, o Espírito Santo também pode ser beneficiado com um número maior de entradas e saídas de cargas.
“Outro tema importante foi a necessidade de o Ibama avançar nas respostas a alguns empreendimentos cruciais para o desenvolvimento do Espírito Santo. [Em breve] também trataremos de projetos como o Minha Casa, Minha Vida e saneamento básico. Temos uma agenda que o presidente poderá cumprir no Estado, permanecendo um bom tempo, apresentando as parcerias entre o governo federal e o governo estadual”, completou Casagrande.
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