É falsa imagem de ladrões se disfarçando de funcionários de laboratório para invadir prédio

Mensagem no ES que indica golpe de profissionais da saúde é falsa Crédito: Montagem | Reprodução

Uma mensagem, acompanhada por uma foto que mostra profissionais de saúde, tem circulado no Espírito Santo indicando um golpe em que os indivíduos, vestidos com toucas, máscara e jalecos tentariam invadir a casa das pessoas com justificativas referentes a uma necessidade de coletar sangue de uma moradora. A mensagem aponta que a "gangue" estaria agindo nos prédios. O alerta sobre golpe é falso, e as pessoas que aparecem na imagem são trabalhadores da área da saúde.

O texto informa que o grupo chegou em dois carros e levava até um cooler para armazenar o material de trabalho. A foto mostra que todos estão vestidos de maneira semelhante. Segundo a mensagem, o porteiro teria recebido um aviso da administração sobre o risco da "gangue".

"Hoje tentaram entrar aqui no prédio fingindo ser de laboratório e que vinham tirar sangue de uma moradora. Disseram até o nome dela. Eram 2 carros com pessoas vestidas de branco e tinham até um cooler, que armazenam exame de sangue. A sorte que o porteiro já tinha recebido aviso da administradora que teria uma gang agindo nos prédios e fingindo ser de laboratório. Avisem aos seus condomínios", diz a mensagem.

A circulação da mensagem, no entanto, não é exclusividade do Espírito Santo. Segundo o site Boatos.org , o alerta de criminosos disfarçados de profissionais da saúde estaria circulando com outro texto no Estado do Rio de Janeiro , indicando a possibilidade de um crime ou golpe no bairro Jardim Guanabara.

A mensagem tem erros de português, não cita qualquer data ou local, o que dificulta até a apuração de A Gazeta. Não é possível saber, por exemplo, se a desinformação começou a ser espalhada no Espírito Santo e chegou a outros locais ou se a mensagem começou a ser compartilhada em outro local até chegar ao Estado.

Ainda de acordo com o site Boatos.org, não foi a primeira vez que a imagem veio à tona. Em setembro de 2021, o site publicou a imagem reforçando que os indivíduos que apareciam no suposto golpe são, na verdade, pesquisadores de Alagoas.

Polícia Civil do ES faz alerta sobre golpes

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para dar informações sobre supostos golpes envolvendo criminosos vestidos de profissionais da saúde. A demanda, por e-mail, não incluiu data ou local do fato, uma vez que a denúncia não traz detalhes do crime

Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que não seria possível confirmar a data e o local onde as imagens foram registradas. Mas destacou que a inteligência da corporação monitora as atividades criminosos em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo.