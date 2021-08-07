Dono de bar morre após incêndio dentro de casa em Viana

Um comerciante morreu no começo da manhã deste sábado (7) após um incêndio dentro de casa, nos fundos de um bar, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana
. De acordo com informações apuradas pela repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta,
o homem, identificado como Sebastião Andrade, de 54 anos, foi encontrado caído entre a cozinha da residência e o bar.
O comerciante chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo dentro da ambulância.
Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem morava em uma casa nos fundos do bar, onde houve o incêndio. O fogo começou no quarto dele e se alastrou para outros cômodos da casa, mas foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Vizinhos também ajudaram a apagar as chamas do incêndio com baldes de água.
Os bombeiros informaram à TV Gazeta que foram acionados para atender um incêndio que teria começado por causa da explosão de uma botija de gás. Mas quando chegaram ao local, as botijas estavam intactas.
Ainda segundo informações da TV Gazeta, a perícia confirmou que o fogo começou no quarto da vítima. Policiais do Departamento de Homicídios acompanharam a perícia da Polícia Civil. Segundo vizinhos, ele tinha duas filhas. E era querido por todos.
Por nota, a Polícia Civil informou que após o trabalho da perícia não foi possível constatar a causa da morte, sendo o caso registrado como encontro de cadáver. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", diz a nota.