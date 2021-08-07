Dono de bar morre após incêndio dentro de casa em Viana

Atualização - 07/08 às 06h38min | Marcilio de Noronha/Viana - Idoso encontrado caído entre a cozinha e o bar, foi colocado por populares na porta do estabelecimento/garagem. SAMU constatou o óbito. Incêndio no quarto controlado pela equipe. Perícias PC e CBMES acionadas. #193ES

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem morava em uma casa nos fundos do bar, onde houve o incêndio. O fogo começou no quarto dele e se alastrou para outros cômodos da casa, mas foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Vizinhos também ajudaram a apagar as chamas do incêndio com baldes de água.

Os bombeiros informaram à TV Gazeta que foram acionados para atender um incêndio que teria começado por causa da explosão de uma botija de gás. Mas quando chegaram ao local, as botijas estavam intactas.

Ainda segundo informações da TV Gazeta , a perícia confirmou que o fogo começou no quarto da vítima. Policiais do Departamento de Homicídios acompanharam a perícia da Polícia Civil. Segundo vizinhos, ele tinha duas filhas. E era querido por todos.

Por nota, a Polícia Civil informou que após o trabalho da perícia não foi possível constatar a causa da morte, sendo o caso registrado como encontro de cadáver. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", diz a nota.