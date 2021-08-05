Incêndio atinge almoxarifado da prefeitura de Cachoeiro

Um almoxarifado da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na noite desta quarta-feira (04). O imóvel, de pequeno porte, fica na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, na região central da cidade. A prefeitura ainda não informou se havia objetos no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 23h e o combate às chamas, que foi realizado com bomba d’água, durou cerca de 30 minutos. O imóvel sofreu danos, mas até o fechamento desta matéria, a prefeitura não informou qual o prejuízo.
Ainda segundo os Bombeiros, as causas do incêndio só poderão ser reveladas se houver perícia no local, o que ainda não foi decidido.