Momentos de angústia que se transformaram em alívio diante da gravidade da cena vivida. Após ser atropelada nesta quarta-feira (04) em Vitória, a diarista Deonisia Ferreira, de 70 anos, sofreu apenas ferimentos leves e já está em casa se recuperando. Em imagens obtidas por A Gazeta, a idosa conta como tudo aconteceu e afirma que foi salva por um "milagre".
"Passando na rua, estava indo para o trabalho, aí veio o carro desgovernado. Só escutei o grito de um senhor falando para eu correr do carro, mas não deu tempo. O portão veio em mim, eu caí e o carro passou por cima", afirmou.
Segundo Deonisia, na mesma hora, ela foi socorrida ao hospital. Apesar das imagens impressionantes do atropelamento (veja acima), ela quebrou três dedos e não teve ferimentos mais graves.
Diarista que foi atropelada em Vitória narra momentos de angústia
"Lá fui bem tratada, me atenderam muito bem, e às 22h eu recebi alta e vim para casa. Estou bem, graças a Deus. Estou toda enfaixada, mas bem. Estou andando já. Só Deus para fazer esse milagre na minha vida", contou.
Relembre o caso
A câmera de segurança de um prédio em frente à Terceira Ponte, na Praia do Suá, em Vitória, flagrou o momento em que um motorista derruba o portão da garagem do edifício e passa por cima da idosa que estava passando na calçada. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (4)
As imagens mostram quando o motorista, um homem de 45 anos, ao sair da garagem do edifício, derruba o portão, que cai em cima da idosa que passava pela calçada. Mesmo com a mulher no chão e com o portão em cima da perna dela, o condutor do veículo não para e passa por cima dela, fugindo do local.
Pela gravação é possível ver o motorista contornando por cima do canteiro que fica em frente à praça do pedágio da Terceira Ponte. Pessoas que viram a cena tentaram alcançar o veículo, sem sucesso. Um grupo ficou no local e acionou o socorro para a idosa.
A síndica do prédio, Raquel Brandão, contou à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, que o motorista era morador do prédio e estava em surto no momento do fato. Segundo o relato, o homem chegou a ser detido a poucos metros do prédio após o atropelamento, mas morreu no dia seguinte em uma clínica onde teria sido internado após a detenção.