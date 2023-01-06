Motorista que passou por cima de mulher em Vitória morreu um dia após ser detido

A síndica contou à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, que o motorista era morador do prédio e estava em surto no momento do fato. Segundo o relato, o homem chegou a ser detido a poucos metros do prédio após o atropelamento. Já a idosa atingida pelo carro trabalha em um prédio próximo ao local do acidente.

A câmera de segurança do prédio, que fica em frente à Terceira Ponte, na Praia do Suá, em Vitória, flagrou o momento em que o motorista derruba o portão da garagem do edifício e passa por cima da vítima, que estava passando na calçada. Apesar das imagens impressionantes do atropelamento, a mulher de 70 anos quebrou três dedos e não teve ferimentos mais graves.

Mesmo com a mulher no chão e com o portão em cima da perna dela, o condutor do veículo não para e passa por cima da vítima, fugindo do local. Pelas imagens é possível ver o motorista contornando por cima do canteiro que fica em frente à praça do pedágio da Terceira Ponte e seguindo pela rua Humberto Martins de Paula em direção à Enseada do Suá. Pessoas que viram a cena tentaram alcançar o veículo, sem sucesso. Um grupo ficou no local e acionou o socorro para a idosa.

A mulher foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O filho da idosa atropelada contou à reportagem da TV Gazeta que a mãe dele já estava se recuperando em casa. Na manhã desta sexta-feira (6), um novo portão foi instalado no edifício

Um novo portão foi colocado no local na manhã desta sexta-feira (6) Crédito: Naiara Arpini

CNH suspensa

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a ocorrência de atropelamento. No local, os militares fizeram o primeiro contato com uma equipe da Guarda Municipal, que já prestava os primeiros atendimento e relatou que houve necessidade de deter o condutor do veículo e colocá-lo no cofre da viatura devido ao fato dele estar muito agitado.

Em contato com o condutor de 45 anos, ele informou aos militares que estava na garagem do segundo pavimento, quando teria sido surpreendido por três homens e, para não ser pego por eles, teria entrado no carro e acelerado para cima deles em legítima defesa, momento em que teria descido a rampa e derrubado o portão. Em seguida, os policiais constataram que a CNH do homem está com suspensão do direito de dirigir, por motivos psiquiátricos. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e permaneceu sob a responsabilidade da Guarda Municipal.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) disse que uma equipe de trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de atropelamento de uma idosa de 70 anos na Avenida João Batista Parra, na Praia do Suá.