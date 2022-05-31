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Saúde

Dia Mundial sem Tabaco: vídeo traz dicas de como parar de fumar

Desde o ano de 1987, 31 de maio ficou marcado por ser o “Dia Mundial sem Tabaco”. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para alertar sobre os riscos do tabagismo
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

31 mai 2022 às 16:13

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 16:13

tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo por ano. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS)
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o tabagismo é uma doença (dependência de nicotina) que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, dentre elas vários tipos de câncer, como de pulmão, de laringe, de faringe, do esôfago, do estômago, do pâncreas, do fígado, de rim, da bexiga, do colo de útero e leucemia.
Saiba onde conseguir ajuda de graça para parar de fumar nas prefeituras da Grande Vitória e do interior do Estado.
Dia Mundial sem tabaco - saiba onde ter ajuda de graça para parar de fumar

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