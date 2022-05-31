Dia Mundial sem Tabaco: vídeo traz dicas de como parar de fumar

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o tabagismo é uma doença (dependência de nicotina) que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, dentre elas vários tipos de câncer, como de pulmão, de laringe, de faringe, do esôfago, do estômago, do pâncreas, do fígado, de rim, da bexiga, do colo de útero e leucemia.