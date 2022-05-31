Dia Mundial sem Tabaco: vídeo traz dicas de como parar de fumar

O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo por ano. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS).
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o tabagismo é uma doença (dependência de nicotina) que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, dentre elas vários tipos de câncer, como de pulmão, de laringe, de faringe, do esôfago, do estômago, do pâncreas, do fígado, de rim, da bexiga, do colo de útero e leucemia.
Dia Mundial sem tabaco - saiba onde ter ajuda de graça para parar de fumar