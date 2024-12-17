Detran|ES convoca 644 suplentes do programa CNH Social; veja lista

Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Os selecionados nesta fase devem realizar a matrícula até o próximo dia 30 de dezembro, exclusivamente no site www.detran.es.gov.br , acessando a aba do programa “CNH Social” ou o banner disponível na página principal e preenchendo o formulário com os dados solicitados. Após a matrícula, o candidato terá 15 dias corridos para se dirigir à autoescola indicada, presencialmente, e concluir a abertura do Renach, que é o número do registro do processo de Habilitação.

Arquivos & Anexos Lista de suplentes do CNH Social Os selecionados nesta fase devem realizar a matrícula até o próximo dia 30 de dezembro, exclusivamente no site www.detran.es.gov.br Tamanho do arquivo: 359kb Baixar

Na sequência, o candidato terá 30 dias corridos para fazer a biometria em uma unidade do Detran|ES, sem a necessidade de agendamento. Basta se dirigir a qualquer unidade do Detran|ES com o número do Renach, documento oficial com foto e informar que é beneficiário do programa. Nesse período, ele também deve agendar atendimento na clínica credenciada indicada para realizar os exames médico e psicológico e, nos casos de mudança de categoria, o exame toxicológico no laboratório informado pela autoescola.

Posteriormente, o beneficiário deverá realizar as aulas teóricas de Legislação na autoescola para dar seguimento no processo de Habilitação, que inclui também prova teórica, aulas práticas e prova de prática de direção.

O Detran|ES alerta os candidatos que os processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo na autoescola. Caso seja selecionado e não faça a matrícula, o candidato ficará impedido de participar de novas seleções por três anos.

A 2ª fase do programa CNH Social ofereceu 3.500 vagas. A chamada única de suplentes tem objetivo de aproveitar da melhor forma todas as vagas ofertadas pelo governo do Estado. Os candidatos são convocados em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas. O Detran|ES reforça que não realiza ligação nem encaminha e-mail para informar o resultado.