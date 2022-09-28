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Até sexta-feira (30)

Desabamento em Vitória: dona de imóvel deve apresentar laudo de segurança

Segundo a prefeitura, laudo técnico que deve ser apresentado pela proprietária de prédio no Centro de Vitória até a próxima sexta-feira (30). Imóvel desabou no último domingo (25)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 set 2022 às 11:33

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 11:33

Tapumes foram instalados depois de prédio cair no Centro de Vitória
Tapumes foram colocados depois que prédio caiu no Centro de Vitória Crédito: Fernando Estevão
A proprietária do imóvel que desabou na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, no domingo (25), tem um prazo para provar que os imóveis vizinhos estão seguros após a ocorrência. Segundo a Prefeitura de Vitória, a proprietária do local deve apresentar um laudo técnico avaliando a segurança e a estabilidade do local até a próxima sexta-feira (30).
De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Anna Claudia Peyneau, em um primeiro momento, não há risco para os moradores vizinhos ou comércios que funcionam ao lado do prédio que caiu. No entanto, é a proprietária responsável que deve provar aos vizinhos que não há risco de um novo desabamento, por exemplo.
"Eles precisam apresentar o laudo técnico. Um profissional técnico deve avaliar e provar a estabilidade e a segurança da obra"
Anna Claudia Peyneau - Secretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória
Além de informar sobre a segurança, o laudo técnico também deve explicar o motivo da queda da estrutura. Isso porque a Prefeitura de Vitória permitiu e orientou que apenas a marquise fosse retirada. No entanto, toda a estrutura caiu. Agora, a administração quer saber se o prédio, além da marquise, caiu acidentalmente ou de forma intencional.
Segundo a secretária Anna Claudia Peyneau, caso haja alguma "questão mais séria" apontada no laudo, a prefeitura deverá informar aos vizinhos sobre os riscos.

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IMAGENS MOSTRAM QUEDA DO PRÉDIO DURANTE DEMOLIÇÃO

Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento do acidente durante a demolição de um prédio na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Um trabalhador ficou levemente ferido e a ocorrência interditou parcialmente um trecho da via na manhã de domingo (25).
O vídeo mostra que um homem estava na calçada, quando ouviu o barulho e saiu correndo. Ele consegue fugir do concreto que cai no chão. A fumaça branca toma conta da avenida, enquanto os veículos passavam normalmente.

Desabamento no Centro de Vitória

Após a queda da estrutura, as imagens registradas no local mostravam a cena da destruição: veículos usados na demolição foram atingidos pelo concreto e parte da estrutura foi parar no meio da rua. Uma retroescavadeira utilizada na demolição ficou parada no meio da avenida após o acidente.

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