Deputados estaduais fizeram alerta nas redes sociais Crédito: Ana Salles/Ales

Your browser does not support the audio element. Deputados do ES denunciam golpistas que usam falso evento para obter código de SMS

Ao menos sete deputados estaduais do Espírito Santo utilizaram as redes sociais nos últimos dias para denunciar um golpe promovido por suspeitos que estariam fingindo ser integrantes das equipes dos políticos e convidando para um suposto evento. Não há eventos sendo promovidos pelos parlamentares, segundo eles afirmam nas redes sociais. O contato em nome dos políticos faz com que as pessoas que seriam convidadas acabem virando vítimas e compartilhem informações pessoais.

No Twitter e no Instagram, os políticos capixabas alertam: "Tentativa de golpe". Segundo os deputados, o convite seria para um evento ou jantar promovido pelo político. Para participar da reunião, no entanto, o convidado precisaria informar um código de confirmação enviado por SMS.

Os deputados que tiveram nome utilizado para a tentativa de golpe são, de acordo com publicações nas redes sociais:

João Coser (PT)



Janete de Sá (PSB)



Adilson Espindula (PDT)



Iriny Lopes (PT)



Camila Valadão (PSOL)



Fabrício Gandini (Cidadania)

Bruno Resende (União)

Deputados do ES denunciam golpe

Os políticos não informaram nas publicações se registraram boletim de ocorrência, mas alertaram para que os eleitores não caiam no golpe ou passem informações pessoais.

Golpe não é novo: link ou código pode anteceder perda de informações

O golpe que utiliza um link para site ou até mesmo a confirmação de um código, como no caso alertado pelos deputados, não é recente e já fez muitas vítimas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória em 2019, o delegado Brenno Andrade, responsável pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), afirmou que os criminosos utilizam a "engenharia social". Sendo assim, a atenção dos usuários é essencial.

"Em casos como esse, o criminoso utiliza da engenharia social. É mais fácil que ele faça você clicar em um link ou passar as informações do que invadir o seu dispositivo. Analisando, parando para pensar, é possível evitar o golpe. A orientação é sempre não clicar" Brenno Andrade - Titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC)

O delegado se referia no momento da entrevista a um golpe envolvendo agência bancária. Mas o mesmo acontece entre os deputados: algum indivíduo finge ser alguém que não é para roubar informações.

No caso do suposto evento promovido pelos deputados, basta seguir a dica: não clique no link.

"Com cuidado, é possível evitar situações como essa. Em alguns casos, as pessoas podem se passar por um agência bancária, até utilizar um número de telefone oficial", afirma.