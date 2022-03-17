Demora para atender crianças acaba em confusão em PA de Cariacica

Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Crédito: Archimedis Patricio

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma confusão registrada no fim da tarde desta quarta-feira (16), no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage , em Cariacica , na Grande Vitória . O motivo seria o tempo de espera para as consultas pediátricas.

Nos vídeos, uma mãe incomodada com a demora no atendimento da criança chutou a porta do corredor que dá acesso aos consultórios médicos. Ela aparece sendo contida por outras pessoas que também estavam no PA.

"Falta de amor ao próximo, médicos rindo da nossa cara, assistente social fazendo hora com a nossa cara. Criança vomitando, desmaiando. Eu estou desde o meio-dia, mas tem gente que tá aqui desde 9h da manhã. Um descaso horrível com a população", disse a doméstica Adrielli Emanueli, uma das mães que esteve no PA.

Agentes da Guarda Municipal de Cariacica precisaram entrar na pediatria para evitar que os pais invadissem os consultórios. Durante toda a noite, carros da Guarda permaneceram na porta do PA.

Segundo os pais e responsáveis, as crianças aguardavam pelas consultas desde a manhã, o que provocou a revolta. "É um descaso muito grande com a população. A gente fica arrasada porque a gente vê cada coisa aqui. E o médico ainda fica rindo da sua cara, abusa, mexe no celular", falou a dona de casa Fernanda Antunes, mãe de uma criança de um ano.

No local, pais relatavam que tiveram que faltar ao trabalho para aguardar o atendimento no PA. "Tinha que estar no serviço agora à noite, não estou. Não consigo trabalhar e nem sair de perto dela porque sei que ela vai precisar. Não é nada fácil ver a criança chorando em casa. Tem condição não", contou o vigilante Erlander Gomes, que levou a filha de 11 meses para o PA e aguardou por ao menos oito horas até o atendimento.

Na fila de espera para a consulta, a adolescente Labrinde Lopes, de 14 anos, passava mal desde o dia anterior. Grávida, ela disse que esperou muito tempo até conseguir a consulta. "Estou com muita dor de cabeça, vontade de vomitar, sem saber se a gente vai morrer", explicou a adolescente.

Até as 20h, o PA seguia cheio e pais aguardavam do lado de fora. Algumas pessoas desistiram de esperar e as crianças voltaram para casa passando mal e sem atendimento.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Cariacica informou que o PA do Trevo de Alto Lage registrou alto fluxo de atendimento infantil nesta quarta, a exemplo de outros municípios da Grande Vitória. Afirmou ainda que todos os pacientes estão sendo atendidos e que as equipes médicas e de enfermagem estão completas.

A secretaria orientou também que pacientes com quadros leves como sintomas gripais, dor de cabeça e queixas de mal-estar podem procurar uma das 30 unidades básicas de saúde do município em vez de recorrer aos PAs.