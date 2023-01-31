De isopor e pichada por jovens: o que há por trás da obra da Praça do Papa

A escultura do artista Zota - Atlas tenta levantar o globo terrestre, mas não consegue Crédito: Carlos Alberto Silva

Com cerca de quatro metros, feita de isopor e fibra de vidro, Atlas está em um dos principais pontos da capital do Espírito Santo. Na pele, estão estampadas pichações que chamaram a atenção das pessoas que passam pela Enseada do Suá e dos internautas de A Gazeta. Em conversa com a reportagem, Zota Coelho contou mais detalhes da obra.

Poucas horas depois da instalação, Zota Coelho afirmou ter recebido muitos elogios. As críticas, segundo ele, são contornadas com explicações sobre a utilidade da arte no debate público.

"Estou muito feliz porque tenho recebido muito apoio dos que cuidam da saúde mental. Recebo felicidade e feedback positivo. Isso significa que o problema está sendo discutido" Zota Coelho - Artista capixaba

A estrutura foi instalada no meio da Praça do Papa, justamente onde está o globo, já conhecido pelos capixabas. O artista explica que a obra é uma leitura contemporânea sobre Atlas, conhecido por carregar nas costas o globo.

Este, porém, tem uma série de interpretações, como as obrigações e trabalhos do cotidiano. Para Zota Coelho, a visão moderna do titã busca mostrar que, apesar de toda a força, não há como levantar o "globo de obrigações", compromissos e tarefas do dia a dia.

Material utilizado?

A obra de cerca de quatro metros de altura foi feita sem dinheiro público ou com apoio de qualquer organização privada. Tudo saiu do bolso do próprio artista.

O material usado para a construção do "Atlas capixaba" mistura isopor e fibra de vidro. Na parte interna, como o esqueleto humano, feito para sustentar os dois materiais, Zota colocou um metal bem leve. A ideia era que a obra pudesse ser móvel, facilmente transportada e retirada dos lugares.

Tempo de produção

O artista não soube precisar uma data em que o Atlas começou a tomar forma, mas foi há mais ou menos dois meses que a construção teve início. Zota explicou que estava fazendo outros trabalhos paralelos, mas não interrompeu a produção do Atlas.

Zota Coelho ao lado da obra feita por ele e exposta na Praça do Papa Crédito: Carlos Alberto Silva

Um estúdio em Cariacica foi alugado para a construção da obra. O local foi escolhido justamente considerando a altura de Atlas. "Já estou limpando o galpão para devolver. Alugo o local de acordo com o trabalho, considerando o que preciso fazer", diz o artista.

Quanto tempo a obra vai ficar no local?

A notícia boa para os capixabas que gostaram e se interessaram pela obra é que não há um prazo para que ela saia da Praça do Papa. Zota pediu autorização da prefeitura para colocar a estrutura no local, mas não foi estipulado um prazo para o término da exposição. Segundo ele, é a própria prefeitura que deve determinar quanto tempo vai ficar no local.

E a escolha do praça não foi à toa. Zota pensou em utilizar o globo justamente para fazer referência ao "peso da vida". O globo, porém, é uma obra de outra artista, já presente na praça. Zota Coelho afirma que a exposição na rua é importante para a compreensão da arte.

"Precisamos contribuir pouco a pouco para a formação das pessoas, que elas entendem a importância da arte. Acho que se eu conseguir mudar a visão de um, já está valendo", afirma o artista.

E as pichações?

Quem passa pela Praça do Papa também pode se questionar sobre o fato de a obra estar com pichações. Mas a pichação não envolve atitude criminosa ou aleatória. Foi pensado pelo artista capixaba. Segundo Zota Coelho, as pichações chamam atenção, o que pode aumentar o interesse das pessoas pela campanha Janeiro Branco.

"As pessoas estão perguntando muito sobre a pichação. Mas já imaginou se o mundo fosse feito a partir de um padrão de beleza? A ideia é que não seja branco, não quero que seja unanimidade. A proposta é chamar atenção para um assunto gravíssimo, um problema" Zota Coelho - Artista capixaba

Apenas Zota Coelho e um ajudante participaram da construção do Atlas. Mas quando chegou o momento da pintura, quase 40 pessoas colaboraram diretamente. São jovens artistas de 16 a 30 anos que já estão ligados à arte de rua na Grande Vitória.

Corpo do Atlas foi pichado por artistas da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O responsável por reunir o grupo foi o artista Ronaldo Gentil, um parceiro de Zota Coelho. Ele abriu o convite a todos os conhecidos, indicando a ideia do projeto e o local onde estava o Atlas.

"Foram quase 40 pessoas, uma molecada. Fiz uma lista de quem queria pichar. Reuni os nomes de pessoas que tinham interesse, elas foram por livre e espontânea vontade. Indiquei o local do galpão e todas foram lá. É a galera da cena de rua" Ronaldo Gentil - Artista capixaba

A obra que está em um dos principais pontos da Grande Vitória tem o objetivo de chamar a atenção para a arte de rua. As pichações, portanto, foram feitas com intenção e permissão do artista criador.

Pichação ou pixação?

O dicionário da Língua Portuguesa indica que pichação, escrita com "ch", significa ato de escrever ou rabiscar sobre muros e edificações com rolo de tinta. A mesma palavra, mas escrita com "x", tem sido usada por artistas para valorizar a expressão da arte urbana.

Mesmo que não esteja regulamentada no dicionário, ela está nas ruas. Quem trata pichação como arte valoriza as mensagens deixadas, como a obra da Praça do Papa.

Escultura na Praça do Papa, em Vitória

"Chamamos atenção para a tradição de pintura popular e também atentar sobre o conteúdo da arte. A abordagem acadêmica afirma que pintura de criança já é arte. Então, por isso, automaticamente a pichação já é arte. Pessoas que fazem isso não são enxergadas, como o funk, por exemplo. Muita gente é tratada como criminoso" Ronaldo Gentil - Artista capixaba

Gentil afirma, no entanto, que há crime em alguns casos de pichação.