De cada 10 câmeras de videomonitoramento, 4 não funcionam na Grande Vitória

40% das câmeras de videomonitoramento instaladas na Grande Vitória não funcionam Crédito: Ricardo Medeiros

são 480 câmeras, no entanto, apenas 294 funcionam. Aliadas no monitoramento do trânsito e no combate à criminalidade, as câmeras de videomonitoramento não estão cumprindo com suas funções em muitos locais. Na Grande Vitória , segundo a administração dos municípios

Vila Velha tem o pior cenário. De acordo com dados da Prefeitura, 141 câmeras estão paradas e 52 estão funcionando. Elas cobrem os bairros Aribiri, Centro, Cobilândia, Coqueiral de Itaparica, Divino Espírito Santo, Glória, Ibes, Itapuã, Jardim Asteca, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Jockey de Itaparica, Novo México, Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Prainha, São Torquato e Vale Encantado.

Dos 141 equipamentos que não estão em funcionamento, 56 são do município e 85 pertencem ao governo do Estado . Das que funcionam, 37 são municipais e 15 estaduais. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) esclarece, no entanto, que cabe ao município que recebeu a câmera o serviço de manutenção, conforme está previsto em contrato.

Na frente da coordenação de tecnologia da informação inovação e videomonitoramento de Vila Velha, o coordenador Junior Guedes informou que, grande parte do problema é resultado da gestão passada. "Quando nós da nova gestão assumimos o posto, encontramos uma defasagem muito grande no parque. Um número ainda maior de câmeras não funcionava, e como não dava para colocar de imediato novas câmeras, a solução foi intensificar o número de agentes da Guarda Municipal nas ruas de Vila Velha e logo nos primeiros meses vimos a diminuição de crimes", disse.

Para melhorar as condições dos bairros, já que muitas câmeras estão defasadas, o município planeja implementar um novo sistema que conta com melhor tecnologia. "A Guarda planeja implantar tecnologia de ponta. A fase ainda é de planejamento para abertura de seleção de empresa especializada. Visamos aumentar o número de câmeras de videomonitoramento", afirmou Junior Guedes.

O coordenador esclareceu ainda que, a falta de câmeras pode ser motivada por diversos fatores. "As câmeras podem estar em desuso porque muitas delas tem um tempo útil de vida, deteriorada pelo tempo, outras são furtadas além do sistema natural como raios que já atingiram e estragaram as câmeras, por exemplo", pontuou.

VITÓRIA

Já na Capital, de 69 câmeras, 60 estão funcionando. A prefeitura do município informou que novos equipamentos foram adquiridos pela administração e já estão sendo instalados em locais de maior necessidade. A escolha dos pontos de instalação das câmeras será realizada depois de um mapeamento prévio.

A Prefeitura destacou ainda que, além das câmeras de videomonitoramento, o município possui 86 câmeras de segurança e outros 100 equipamentos posicionados em estacionamentos rotativos.

CARIACICA

Em Cariacica, a prefeitura pontuou que a cidade conta com 100 câmeras de videomonitoramento. Delas, 25 estão paradas. Os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes), destacaram que, por segurança, não podem informar quais bairros contam com o uso de câmeras.

A Semdefes destacou também que os equipamentos que não estão funcionando passam por manutenção e serão consertados para voltar aos pontos onde estavam instalados. A equipe não tem previsão de quando as câmeras estão novamente nas ruas. A secretaria também informou que outras 150 câmeras serão instaladas no município até o mês de agosto.

SERRA

No município de Serra, a Secretaria de Defesa Social relatou que o município conta com 107 câmeras funcionado e outras 11 em manutenção. O videomonitoramento é realizado em 74 bairros.

A prefeitura contou também que existe um projeto em andamento para a implantação do Cerco Eletrônico de Segurança, composto por câmeras com tecnologia para reconhecimento de placas de veículos.