Da carne de sol ao chocolate: veja destaques do ES no TecnoAgro 2023

Evento ocorre no Conceição Hall, no bairro Colina, em Linhares Crédito: Vitor Jubini

Não é apenas a terra fértil que traz frutos. É também um trabalho cuidadoso dos produtores. E o Espírito Santo é lugar de gente assim, que faz a diferença. Do campo, vem uma variedade de produtos que são destaques nos estandes do TecnoAgro 2023, maior evento de capacitação, com foco em tecnologia e capacitação no agronegócio do Estado.

Realizado por A Gazeta, o encontro começou na quinta-feira (17) e segue até as 18h desta sexta (18) no Conceição Hall, no bairro Colina, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A entrada é aberta ao público. Quem passar por lá pode conhecer e experimentar muitas delícias do agro capixaba, como amêndoas de cacau caramelizadas, cafés especiais e uma carne de sol de sabor apurado.

Como o Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau do Brasil, a fruta é um dos destaques dos estandes. A matéria-prima não é base apenas para o delicioso chocolate. No TecnoAgro 2023, os visitantes vão poder conferir até mesmo uma forma em que ela é consumida com pratos salgados, como tempero de carnes.

Essa é uma das atrações que a Perobas Cacau, de Linhares, traz ao evento. No estande da empresa, que trabalha com o processo tree to bar (em que o produtor se envolve em todos os processos, da lavoura ao produto final), além de algumas variedades de chocolate, tem também cacau em pó, amêndoa caramelizada, nibs temperado (sementes de cacau fermentadas, secas, torradas e trituradas), chá de cacau, pasta de amendoim com cacau, geleias e até mel de cacau, produzido a partir da polpa da fruta.

“A gente preza pela diversidade e o aproveitamento do cacau como um todo. É muito bom estar aqui para trocarmos ideias, é sempre muito válido. No TecnoAgro também conseguimos fechar negócios que não conseguimos no dia a dia”, afirma Ivo Sueiro, sócio da Perobas Cacau.

O cultivo da fruta também é destaque em outros estandes do TecnoAgro 2023, como a Reinholz, fábrica de chocolates especiais à base de cacau produzido no sítio em São João Pequeno, na zona rural de Colatina. No estante, além dos chocolates puro cacau, algumas combinações inusitadas têm chamado a atenção dos visitantes, como o chocolate branco com cupuaçu.

Comandada por Fabiani Reinholz, engenheira civil que deixou a profissão para ajudar a impulsionar o negócio da família, a Chocolates Reinholz também oferece um mergulho mais profundo ao universo do cacau: a propriedade desenvolve o agroturismo, entregando ao visitante a experiência de conhecer o cultivo e a fábrica, terminando o tour com a degustação dos chocolates.

Se você prefere chocolates com nuts, como pistache, nozes e castanha de caju, a parada deve ser no estande da Belei Café, outra fábrica de produtos artesanais de Colatina, também comandada por uma mulher, a chef Grasielle Belei.

Produtos expostos na TecnoAgro 2023, em Linhares

O processo ao sabor

Da apicultura, o pólen desidratado é algo diferente do que se imagina quando se pensa no mel, que também chama atenção no TecnoAgro 2023. A produção vem de uma associação de apicultores de Ibiraçu, no Norte do Estado.

“A gente usa o pólen, por exemplo, com fruta, iogurte, as pessoas podem colocar na salada. Temos aqui extratos de própolis e também diferentes tipos de mel. Cada um tem a sua particularidade a partir do néctar que a abelha coleta. Uns têm mais acidez, outros mais açúcares", explica o apicultor Lílio Lombardi, que tece elogios ao TecnoAgro. "O evento trata tanto sobre o conhecimento, como agrega para a agroindústria, nos faz trabalhar em um produto melhor”.

A famosa carne de sol de Montanha, no extremo Norte do Estado, também participa da feira, representada pela Arroba Montanha. A empresa conquista paladares ao unir a tradicional receita da carne de sol trazida pela família da Bahia com as matérias primas de excelência produzidas no Espírito Santo. No estande, é possível conhecer produtos diferentes à base de carne de sol, como como carpaccio e hambúrguer, além de cortes premium como assado de tira, ancho e chorizo.

“A carne de sol de Montanha já era reconhecida pela sua particularidade, seu sabor de qualidade. Enxergamos um potencial de negócio, mas que esbarrou em normas sanitárias, de legalidade de vender com segurança alimentar. Fomos desenvolvendo soluções e somos pioneiros com a certificação que temos, que nos permite comercializar em todo o território nacional. O evento nos permite fazer contatos importantes e sermos vistos com credibilidade”, explica o produtor Caio Wan del Rey.

E não fica por aí. O café conilon está cada vez mais presente nos coadores e garrafas dos capixabas. Os produtores, de forma árdua, se dedicam para oferecer qualidade para os amantes da bebida com boa avaliação dos especialistas.

Quem quiser tomar um café acompanhado de biscoitinho pode seguir ao lado para a lojinha da Associação de Pequenos Agricultores do Assentamento Zumbi dos Palmares, de São Mateus. E pertinho também está a Jheny Donuts, aquela rosquinha doce bonita que dá saliva na boca, empreendimento que veio de Laranjeiras, na Serra, para exibir o produto.

Quem quiser visitar a feira pode experimentar um pouco de tudo e, se gostar, levar para casa.

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