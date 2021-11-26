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Provas no dia 4 de dezembro

Cursinho dá até 100% de bolsa de estudos para pré-vestibular

Descontos serão concedidos para quem  quer ingressar no ITA e outras universidades concorridas do país; interessados podem se inscrever até 3 de dezembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 nov 2021 às 17:59

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 17:59

Os vestibulares do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e de medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) são uns dos mais concorridos do país e exigem muito estudo e dedicação dos candidatos. Para ajudar os estudantes nessa preparação, o Centro Educacional Madan vai dar bolsa de estudos e descontos na mensalidade que podem variar de 10% a 100%.
As inscrições para o bolsão do pré-vestibular 2022 vão até o dia 3 de dezembro de 2021, no site do cursinho. A taxa de participação é de R$ 30. As turmas são para vestibulandos de Medicina, ITA, extensivo e preparatório para o Enem. 
O diretor de ensino do Madan, Daniel Rojas Nascimento, afirma que as bolsas serão concedidas a 65 futuros alunos. Os inscritos para o bolsão farão prova de seleção no dia 4 de dezembro de 2021,na Faesa, em Vitória, a partir das 14 horas. Cerca de 300 pessoas se inscreveram para o exame.
Daniel Rojas Nascimento e Aurora Tose [15:36, 26/11/2021] Rainã Madan: Aurora foi aprovada em Medicina na USP
Daniel Rojas Nascimento e Aurora Tose, aprovada em Medicina na USP Crédito: Divulgação
O diretor e os outros dois sócios do centro educacional são ex-alunos do ITA. “Trouxemos a filosofia da escola militar para preparar os candidatos para o pré-vestibular de alta performance. As aulas acontecem de segunda a sábado, com simulados aos domingos. A escola preza por conteúdos bastante aprofundados”, comenta Nascimento.
As mensalidades custam entre R$ 1,4 mil e R$ 2,4 mil, conforme a turma preparatória. “O bolsão vai ser uma oportunidade para que os alunos possam se preparar conosco para fazer vestibular em instituições conceituadas de todo país", ressalta.
Dos 15 estudantes que foram aprovados na primeira fase do vestibular do ITA em 2021, oito são alunos do Madan. Eles fizeram as provas da segunda fase do vestibular esta semana. O resultado deve ser divulgado em 23 de dezembro. A oferta é de 150 vagas em cursos de engenharia. Em 2020, dois alunos do cursinho foram aprovados no ITA, sendo um deles o primeiro lugar geral no Brasil. 
Já na seleção do Instituto Militar de Engenharia (IME), dos 12 alunos do ES, oito estudaram no centro educacional. O resultado da segunda fase sai no dia 9 de dezembro. São 80 vagas.
Desde 2019, foram 10 aprovações entre ITA e IME. 

COMO SE INSCREVER

  • Os candidatos podem se inscrever no site do Centro Educacional Madan, até o dia 3 de dezembro de 2021.   
  • Bolsas: os descontos vão variar de 10% a 100%. 
  • Provas: os exames serão aplicados, às 14 horas, no dia 4 de dezembro de 2021, na Faesa, em Vitória.

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