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Tragédia

Criança morre afogada após cair em poço, em Rio Bananal

Enzo Gabriel da Silva Vengler, de 1 anos e 8 meses, saiu do quintal sem que ninguém percebesse; equipes da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 17:44

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 17:44

Local onde criança morreu afogada em Rio Bananal
Local onde criança morreu afogada em Rio Bananal Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma criança de apenas 1 ano e 8 meses anos morreu afogada após cair em um poço, na manhã desta quarta-feira (20), em uma fazenda no interior de Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Enzo Gabriel da Silva Vengler brincava no quintal enquanto a mãe estendia roupa no varal, quando, sem que ninguém percebesse, atravessou a estrada e foi para o poço, onde acabou se afogando.
De acordo com as informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados por volta das 10h30. A ocorrência foi registrada na localidade conhecida como Córrego Santa Rita, que fica no interior do município.
De acordo com Ademir Alves Laurete, que tem uma propriedade no local e ajudou no socorro, a família se mudou para a região na semana passada. Ele conta que tentou ajudar a socorrer a criança, mas não conseguiu. "Eu cheguei e tentei fazer o procedimento necessário, para tentar socorrer e salvar a criança, mas infelizmente ela já tinha falecido", relata.
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido a confirmação do óbito a equipe não chegou a ir ao local. A perícia da Polícia Civil saiu do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares por volta das 12h para atender a ocorrência e recolher o corpo.
O corpo do menino Enzo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares, onde a família, junto ao Conselho Tutelar, estiveram durante toda a tarde desta quarta-feira. Ninguém quis dar entrevista.

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