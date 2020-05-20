Criança morre afogada após cair em poço, em Rio Bananal

De acordo com Ademir Alves Laurete, que tem uma propriedade no local e ajudou no socorro, a família se mudou para a região na semana passada. Ele conta que tentou ajudar a socorrer a criança, mas não conseguiu. "Eu cheguei e tentei fazer o procedimento necessário, para tentar socorrer e salvar a criança, mas infelizmente ela já tinha falecido", relata.