Criança brincando com isqueiro põe fogo em casa no Sul do ES

Um incêndio na tarde deste domingo (18) deixou o segundo andar de uma casa parcialmente destruído em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após uma criança que brincava com um isqueiro incendiar um colchão. O único ferido foi o pai da criança, que teve queimaduras e recebeu atendimento no local.
A Prefeitura de Itapemirim informou que a Defesa Civil junto com um caminhão pipa, a Guarda Municipal e uma ambulância foram encaminhadas para o local. Segundo o agente da Defesa Civil do município Artaxerxes Carvalho Martins, foi feito o combate do fogo até a chegada dos bombeiros de Anchieta.
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes chegaram ao local e constataram que o segundo pavimento da casa de dois andares estava em chamas. O fogo foi apagado por volta das 15h.
O proprietário da casa sofreu queimaduras e foi atendido no local. Ele não precisou ser encaminhado para um hospital. Aos bombeiros, o homem informou que o incêndio teria sido causado pelo filho, que estaria brincando com um isqueiro e acabou incendiando um colchão.
A Defesa Civil isolou o segundo andar da casa e um engenheiro da Secretaria de Obras vai avaliar o imóvel nesta segunda-feira (18). O Corpo de Bombeiros informou que não houve pedido de perícia.