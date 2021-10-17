Criança brincando com isqueiro põe fogo em casa no Sul do ES

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O proprietário da casa sofreu queimaduras e foi atendido no local. Ele não precisou ser encaminhado para um hospital. Aos bombeiros, o homem informou que o incêndio teria sido causado pelo filho, que estaria brincando com um isqueiro e acabou incendiando um colchão.