Criança atingida por tiro de chumbinho acidental no ES continua internada

Neste sábado (22), um familiar informou para a reportagem de A Gazeta que a menina continua internada no Hospital Infantil de Vitória. Ela saiu da sedação durante a semana, mas precisou voltar ao coma induzido. O estado ainda é grave.

Criança de 4 anos foi levada pelo Notaer para o Hospital Infantil Crédito: Divulgação/Notaer

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na casa da família, no Centro de Piúma. A Polícia Militar foi informada de que o pai esqueceu a arma utilizada, uma espingarda calibre 5.5, na sala de casa.

“As duas estavam sentadas na sala brincando, vendo desenho e aconteceu a fatalidade dela pegar a espingarda e, brincando, teve o disparo que atingiu a pequena de 4 anos. Ficamos chocados com a cena e saímos correndo para socorrer no Hospital de Piúma, foi um medo tão grande da criança morrer ali”, contou um familiar à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta.

Segundo a Polícia Civil, o pai se apresentou no plantão da Delegacia Regional de Itapemirim, foi ouvido e liberado, já que o caso não estava em estado de flagrante.

Procurada pela reportagem, a corporação não respondeu se continua investigando o caso. Assim que houver retorno o texto será atualizado.