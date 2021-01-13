Crea realiza blitz após acidente que matou idoso na Vila Rubim

Engenheiros do Crea realizam fiscalizações em Vitória Crédito: Divulgação | Crea

Após o acidente que ocasionou a morte de um idoso de 75 anos na Vila Rubim, em Vitória , na manhã de segunda-feira (11), uma blitz foi realizada nesta quarta-feira (13) na região por uma equipe de fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e especialistas da área da engenharia. Além da fiscalização corretiva na obra onde houve o acidente, os profissionais também farão, a partir desta quinta-feira (14), vistorias em serviços e obras no Centro e na Ilha do Príncipe, em atuação preventiva.

"Isso em decorrência do acidente ocorrido antes de ontem (11) no local. A obra não tinha profissional habilitado, então já multamos o proprietário. Já rodamos a Vila Rubim toda e amanhã (14) devemos ir para outro local", disse o engenheiro gerente da fiscalização, Leonardo Leal.

"O Crea já faz fiscalizações, mas o caso deste acidente foi específico porque a obra era mais interna e clandestina, então não conseguimos pegar antes que ocorresse a fatalidade. O cliente não viu o buraco que tinha sido aberto para ampliar a escada, não havia engenheiro responsável. Nesta blitz estamos passando e orientando a contratar engenheiro com registro", completou Leal.

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Além das fiscalizações preventivas, a equipe profissional pretende verificar as condições de marquises e defeitos em fachadas, em especial no Centro de Vitória. "Inclusive marcaremos um mutirão em pontos estratégicos da Grande Vitória e do interior do Estado para ver essa questão", finalizou.

De acordo com o Conselho, a ação desta quarta-feira (13) foi realizada durante todo o dia. Vários fiscais do Crea e especialistas da área da engenharia atuaram nos locais determinados e o objetivo é tornar as blitzen uma rotina, no sentido de prevenir acidentes e coibir o exercício ilegal da profissão da engenharia.

O ACIDENTE NA VILA RUBIM

Engenheiros do Crea realizam fiscalização em loja onde idoso se acidentou Crédito: Divulgação | Crea

Localizado na frente de um supermercado na Rua Pedro Nolasco, o estabelecimento comercial realizava uma obra irregular no momento em que tudo aconteceu. De acordo com a Prefeitura da Capital, o proprietário também precisa regularizar o alvará de funcionamento da loja.

Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) garantiu que a obra foi embargada e só poderá continuar após o responsável pelo local apresentar um projeto junto à pasta. Além disso, a situação da loja deve ser regularizada no prazo de 30 dias para poder seguir funcionando.

Apesar de o corpo do idoso ter sido levado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital, a Polícia Civil explicou que não investigará o caso porque foi registrado como morte acidental. "A responsabilização se dá na esfera cível, cabendo à parte ofendida ou ao representante a adoção das providências", esclareceu.