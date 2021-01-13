Crea realiza blitz após acidente que matou idoso na Vila Rubim

Após o acidente que ocasionou a morte de um idoso de 75 anos na Vila Rubim, em Vitória, na manhã de segunda-feira (11), uma blitz foi realizada nesta quarta-feira (13) na região por uma equipe de fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e especialistas da área da engenharia. Além da fiscalização corretiva na obra onde houve o acidente, os profissionais também farão, a partir desta quinta-feira (14), vistorias em serviços e obras no Centro e na Ilha do Príncipe, em atuação preventiva.
"Isso em decorrência do acidente ocorrido antes de ontem (11) no local. A obra não tinha profissional habilitado, então já multamos o proprietário. Já rodamos a Vila Rubim toda e amanhã (14) devemos ir para outro local", disse o engenheiro gerente da fiscalização, Leonardo Leal.
"O Crea já faz fiscalizações, mas o caso deste acidente foi específico porque a obra era mais interna e clandestina, então não conseguimos pegar antes que ocorresse a fatalidade. O cliente não viu o buraco que tinha sido aberto para ampliar a escada, não havia engenheiro responsável. Nesta blitz estamos passando e orientando a contratar engenheiro com registro", completou Leal.
Além das fiscalizações preventivas, a equipe profissional pretende verificar as condições de marquises e defeitos em fachadas, em especial no Centro de Vitória. "Inclusive marcaremos um mutirão em pontos estratégicos da Grande Vitória e do interior do Estado para ver essa questão", finalizou.
De acordo com o Conselho, a ação desta quarta-feira (13) foi realizada durante todo o dia. Vários fiscais do Crea e especialistas da área da engenharia atuaram nos locais determinados e o objetivo é tornar as blitzen uma rotina, no sentido de prevenir acidentes e coibir o exercício ilegal da profissão da engenharia.
O ACIDENTE NA VILA RUBIM
Depois de sofrer uma queda de aproximadamente dois metros de altura no interior de uma loja, um idoso identificado como Dionísio Mateus de Oliveira, de 75 anos, morreu ainda no local, de parada cardíaca. O acidente aconteceu na manhã da última segunda-feira (11), na Vila Rubim, em Vitória.
Localizado na frente de um supermercado na Rua Pedro Nolasco, o estabelecimento comercial realizava uma obra irregular no momento em que tudo aconteceu. De acordo com a Prefeitura da Capital, o proprietário também precisa regularizar o alvará de funcionamento da loja.
Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) garantiu que a obra foi embargada e só poderá continuar após o responsável pelo local apresentar um projeto junto à pasta. Além disso, a situação da loja deve ser regularizada no prazo de 30 dias para poder seguir funcionando.
Apesar de o corpo do idoso ter sido levado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital, a Polícia Civil explicou que não investigará o caso porque foi registrado como morte acidental. "A responsabilização se dá na esfera cível, cabendo à parte ofendida ou ao representante a adoção das providências", esclareceu.
A reportagem entrou em contato com os telefones da loja citada pela fiscalização, mas as ligações não foram atendidas. Também foi enviado um e-mail para o endereço eletrônico do estabelecimento solicitando um posicionamento sobre o ocorrido. Assim que a resposta chegar esta publicação será atualizada.