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Moradores assustados

Crea-ES recomenda reparos imediatos após estrondo em residencial de Cariacica

Fiscais estiveram no bloco 6 do Residencial Vale Vila Platina nesta sexta (19) e constataram a necessidade de intervenções; órgão entretanto, descartou o risco iminente de desabamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2022 às 09:42

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 09:42

Cariacica
Agentes do Crea-ES fiscalizaram os trincos e rachaduras em diferentes pontos do condomínio em Cariacica Crédito: Divulgação/Crea-ES
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) recomendou o início imediato das obras de recuperação dos danos estruturais ocorridos na última quarta-feira (17), em alguns imóveis do Bloco 6, do Residencial Vale Vila Platina, em Campina Grande, Cariacica.
A orientação foi dada nesta sexta-feira (19), durante vistorias técnica e fiscal realizadas por engenheiros e fiscais do Conselho, demandadas por denúncias de moradores locais que, após o estrondo ocorrido, observaram o surgimento de rachaduras e outras anomalias dentro e fora dos imóveis.
Apesar de não verificarem risco iminente de desabamento neste primeiro momento, as equipes do Crea-ES entendem que, além da necessidade de monitoramento da estrutura, é crucial que as intervenções estruturais para dar garantia de habitabilidade e segurança aos moradores sejam iniciadas imediatamente.
"Identificamos inúmeras manifestações patológicas em diversos imóveis do condomínio, como trincas e fissuras nas paredes e calçamentos, desprendimento de pisos de cerâmica, irregularidade de nível em muros de sustentação de jardins e outros sinais de menor intensidade", disse o engenheiro civil e de segurança do trabalho Giuliano Batistti, gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES.
Cariacica
Os fiscais observaram as fissuras que surgiram em algumas unidades do bloco 6 do Residencial Vale Vila Platina Crédito: Divulgação/Crea-ES
"A equipe de fiscalização teve acesso aos projetos do imóvel, o que está possibilitando análises da estrutura e das fundações", esclareceu o gerente de Fiscalização, engenheiro civil Leonardo Leal. Também foram ouvidas testemunhas, como a síndica Glaucia Guarnier Lorenzoni e o morador Wallace Rodrigues, que estão auxiliando no trabalho de levantamento dos dados. "Os trabalhos ainda não foram concluídos e continuam com levantamentos dos responsáveis pelos projetos e pela execução das obras, bem como das manutenções realizadas até o momento", esclareceu.
O presidente do Conselho, Engenheiro Agrônomo Jorge Silva, destacou a importância das vistorias como ferramenta de prevenção: "Nós, como órgão fiscalizador, temos o dever de garantir a segurança da sociedade e evitar que o acidente aconteça". Jorge Silva também reforçou a importância das denúncias: “A participação da população é muito importante para coibir irregularidades e a atuação de leigos em obras, projetos e serviços de engenharia. Hoje qualquer pessoa pode realizar uma denúncia em nosso site ou ligar para o Conselho e se manifestar", informou.

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