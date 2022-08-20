Crea-ES recomenda reparos imediatos após estrondo em residencial de Cariacica

Agentes do Crea-ES fiscalizaram os trincos e rachaduras em diferentes pontos do condomínio em Cariacica Crédito: Divulgação/Crea-ES

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo ( Crea-ES ) recomendou o início imediato das obras de recuperação dos danos estruturais ocorridos na última quarta-feira (17), em alguns imóveis do Bloco 6, do Residencial Vale Vila Platina, em Campina Grande, Cariacica

A orientação foi dada nesta sexta-feira (19), durante vistorias técnica e fiscal realizadas por engenheiros e fiscais do Conselho, demandadas por denúncias de moradores locais que, após o estrondo ocorrido , observaram o surgimento de rachaduras e outras anomalias dentro e fora dos imóveis.

Apesar de não verificarem risco iminente de desabamento neste primeiro momento, as equipes do Crea-ES entendem que, além da necessidade de monitoramento da estrutura, é crucial que as intervenções estruturais para dar garantia de habitabilidade e segurança aos moradores sejam iniciadas imediatamente.

"Identificamos inúmeras manifestações patológicas em diversos imóveis do condomínio, como trincas e fissuras nas paredes e calçamentos, desprendimento de pisos de cerâmica, irregularidade de nível em muros de sustentação de jardins e outros sinais de menor intensidade", disse o engenheiro civil e de segurança do trabalho Giuliano Batistti, gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES.

Os fiscais observaram as fissuras que surgiram em algumas unidades do bloco 6 do Residencial Vale Vila Platina Crédito: Divulgação/Crea-ES

"A equipe de fiscalização teve acesso aos projetos do imóvel, o que está possibilitando análises da estrutura e das fundações", esclareceu o gerente de Fiscalização, engenheiro civil Leonardo Leal. Também foram ouvidas testemunhas, como a síndica Glaucia Guarnier Lorenzoni e o morador Wallace Rodrigues, que estão auxiliando no trabalho de levantamento dos dados. "Os trabalhos ainda não foram concluídos e continuam com levantamentos dos responsáveis pelos projetos e pela execução das obras, bem como das manutenções realizadas até o momento", esclareceu.