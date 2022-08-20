Bairros de Vitória e Serra ficam sem energia após ventos e queda de árvores

Algumas ruas de bairros de Vitória e a região de Manguinhos, na Serra, ficaram sem energia entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira (19). Em nota, a EDP informou que os ventos fortes causaram queda de árvores, telhas e placas, gerando aumento em ocorrências de interrupção de energia elétrica. Por volta das 21h30, a concessionária detalhou que o sistema estava sendo restabelecido gradativamente.
Ficaram sem energia, segundo a EDP, algumas ruas de:
- Bento Ferreira, em Vitória
- Mata da Praia, em Vitória
- Praia do Canto, em Vitória
- Jardim da Penha, em Vitória
- Jucutuquara, em Vitória
- Manguinhos, na Serra
De acordo com a EDP, houve o reforço imediatamente do atendimento de equipes técnicas para solução do problema.
Perguntada sobre prazo para retomada do funcionamento, a concessionária informou que a normalização varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema. Até a publicação desta reportagem, alguns pontos permaneciam sem fornecimento de energia elétrica.