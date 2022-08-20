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Noite de sexta (19)

Bairros de Vitória e Serra ficam sem energia após ventos e queda de árvores

Por volta das 21h30, a concessionária detalhou que o sistema estava sendo restabelecido gradativamente. Bairros como Jardim da Penha e Praia do Canto, por exemplo, foram afetados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 22:19

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 22:19

Jardim da Penha, em Vitória, ficou sem energia na noite de sexta (19)
Jardim da Penha, em Vitória, ficou sem energia na noite de sexta (19) Crédito: Renata Rasseli
Algumas ruas de bairros de Vitória e a região de Manguinhos, na Serra, ficaram sem energia entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira (19). Em nota, a EDP informou que os ventos fortes causaram queda de árvores, telhas e placas, gerando aumento em ocorrências de interrupção de energia elétrica. Por volta das 21h30, a concessionária detalhou que o sistema estava sendo restabelecido gradativamente.
Ficaram sem energia, segundo a EDP, algumas ruas de:
  • Bento Ferreira, em Vitória
  • Mata da Praia, em Vitória
  • Praia do Canto, em Vitória
  • Jardim da Penha, em Vitória
  • Jucutuquara, em Vitória
  • Manguinhos, na Serra
De acordo com a EDP, houve o reforço imediatamente do atendimento de equipes técnicas para solução do problema.
Perguntada sobre prazo para retomada do funcionamento, a concessionária informou que a normalização varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema. Até a publicação desta reportagem, alguns pontos permaneciam sem fornecimento de energia elétrica.

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