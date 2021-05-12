Vitória abre vagas para idosos, trabalhadores da saúde e comorbidades

Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades com idade entre 40 e 59 anos poderão agendar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (12), às 16 horas.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizou 4 mil vagas. A marcação deve ser feita por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.

Na faixa etária entre 40 e 59 anos, serão vacinadas pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além desse grupo, também poderão realizar o agendamento pessoas com idade entre 18 e 59 anos que tenham Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e obesidade mórbida(IMC >40).

VACINAÇÃO

A vacinação será realizada nestas quinta (13) e sexta (14), nos seguintes locais: