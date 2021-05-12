Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vitória abre vagas para idosos, trabalhadores da saúde e comorbidades

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizou 4 mil vagas. A marcação deve ser feita pelo site da prefeitura

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:27

Publicado em 

12 mai 2021 às 11:27
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades com idade entre 40 e 59 anos poderão agendar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (12), às 16 horas.
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizou 4 mil vagas. A marcação deve ser feita por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.
Na faixa etária entre 40 e 59 anos, serão vacinadas pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Além desse grupo, também poderão realizar o agendamento pessoas com idade entre 18 e 59 anos que tenham Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e obesidade mórbida(IMC >40).

VACINAÇÃO

A vacinação será realizada nestas quinta (13) e sexta (14), nos seguintes locais:
  • Maanaim Vitória e ginásio da Faculdade Salesiano: serão vacinadas pessoas com comorbidades (primeira dose)
  • unidade de saúde da Praia do Suá e quadra da Associação de Moradores do Bairro República: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde (primeira dose)

Veja Também

Ufes oferece atendimento psicológico gratuito para quem enfrenta o luto

Astrazeneca: o que as grávidas que tomaram a primeira dose devem fazer?

Dez mil mortos pela Covid-19 no ES: a despedida que não foi possível

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados