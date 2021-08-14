Covid: ES registra quatro mortes e 472 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou ao total de 12.070 mortes e 550.920 casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 472 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados coletados neste sábado (14) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.368. Na sequência, aparece Vila Velha (68.345), seguida por Vitória (59.266) e Cariacica (42.151). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.779), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.246 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.441. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.192 contaminações.
Até este sábado, mais de 1,86 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 528.672, com um acréscimo de 217 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
NOVA QUEDA NOS NÚMEROS
O registro de quatro mortes em 24 horas em decorrência da Covid-19 representa uma nova queda nos números após o Espírito Santo atingir a maior quantidade de óbitos no mesmo período de todo o mês de agosto. Nesta sexta-feira (13), o Painel Covid-19 apontou que o Estado registrou 31 óbitos e 926 infecções.
À reportagem de A Gazeta, a Sesa esclareceu que a maior parte dos óbitos registrados nesta sexta referia-se a casos que estavam em investigação e foram confirmados apenas agora. Entre os 31 óbitos, segundo a secretaria, 14 eram efetivamente desta semana.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação, 2.247.113 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 893.328 também já receberam a segunda dose. Outras 109.303 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única.