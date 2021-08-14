Covid: ES registra quatro mortes e 472 novos casos em 24 horas

Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Até este sábado, mais de 1,86 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 528.672, com um acréscimo de 217 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

NOVA QUEDA NOS NÚMEROS

À reportagem de A Gazeta, a Sesa esclareceu que a maior parte dos óbitos registrados nesta sexta referia-se a casos que estavam em investigação e foram confirmados apenas agora. Entre os 31 óbitos, segundo a secretaria, 14 eram efetivamente desta semana.

VACINAÇÃO NO ES