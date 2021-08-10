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Números da pandemia

Covid: ES chega a 12.006 mortes e ultrapassa 548 mil casos confirmados

Estado registrou 13 óbitos e 750 infecções pelo novo coronavírus em 24 horas, conforme atualização do Painel Covid-19, atualizado na tarde desta terça-feira (10)

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:05
O novo coronavírus causa da Covid-19
O novo coronavírus já causou a morte de mais de 12 mil pessoas só no Espírito Santo Crédito: Freepik
Nesta terça-feira (10), o Espírito Santo chegou ao total de 12.006 mortes e 548.106 casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 750 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue sendo a que acumula o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.074. Na sequência, aparece Vila Velha (68.172), seguida por Vitória (58.615) e Cariacica (41.930). Ocupando a quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (27.636), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.162 casos confirmados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.411. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.133 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 1,84 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 526.206, com um acréscimo de 625 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.094.210 pessoas já receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 838.354 também já receberam a segunda dose. Além delas, 102.793 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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