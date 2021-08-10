Covid: ES chega a 12.006 mortes e ultrapassa 548 mil casos confirmados

O novo coronavírus já causou a morte de mais de 12 mil pessoas só no Espírito Santo

Até esta terça-feira, mais de 1,84 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 526.206, com um acréscimo de 625 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.