Covid: cidade do ES proíbe shows e limita horário de bares e restaurantes

Diante do aumento de casos de Covid-19 e gripe, a Prefeitura de Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo , decidiu tomar medidas restritivas para tentar prevenir a possibilidade de um colapso no sistema de saúde. Segundo o secretário de Saúde do município, Daniel Orestes Bissoli, um decreto, que entrará em vigor na próxima segunda-feira (10), institui a proibição do funcionamento de casas noturnas, realização de shows e também delimita o horário de fechamento de estabelecimentos comerciais.

A média de atendimentos a pacientes com sintomas gripais praticamente triplicou, de acordo com o secretário. Houve também um grande aumento de casos de coronavírus no intervalo de uma semana, o que seria uma consequência das festividades de Natal e Réveillon, explica Bissoli.

"“Preocupados com esse aumento vertiginoso, queremos dar um passo à frente e trabalhar na prevenção de um futuro colapso do sistema de saúde. A média de atendimentos do PA de Braço do Rio triplicou. De 70 a 80 atendimentos, estamos tendo 200 a 300 atendimentos por dia. Na semana passada tivemos apenas 2 casos de Covid-19. Apenas ontem confirmamos mais 40 casos. Entre os dias 3 e 6, Itaúnas registrou aproximadamente 100 casos positivos do vírus. Nossas entradas já estão abarrotadas de pessoas. Os cuidados são necessários e todo o excesso tem consequência”, relatou Bissoli." Daniel Orestes Bissoli - Secretário de Saúde de Conceição da Barra

Devido aos registros, a expectativa da prefeitura é que o município saia do risco baixo na divulgação do próximo Mapa de Risco, do Governo do Estado, nesta sexta-feira (7). A perspectiva para janeiro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é que aumente os casos de Covid-19 e gripe, e ainda uma epidemia de dengue.

De acordo com o decreto, que tem prazo indeterminado, bares e restaurantes vão poder funcionar até a 1h. Bissoli reforça que equipes da prefeitura vão realizar fiscalizações. “E se for necessário haverá punições. O resultado será encaminhado ao Ministério Público”, afirmou o secretário.

Praia em Conceição da Barrra Crédito: Mário Júnior

Your browser does not support the audio element. Covid: cidade do ES proíbe shows e limita horário de bares e restaurantes

SEM INTERNAÇÕES

Por conta do avanço da vacinação contra a Covid-19, Bissoli informou que não há pessoas internadas no município. No entanto, a sobrecarga está no acolhimento de pacientes, no primeiro contato.